السفير د. عادل العضايلة: نركز على الجانب التجاري والاقتصادي مع كوريا





أكد سعادة السفير الدكتور/ عادل العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى كوريا على أن التواصل بين عَمّان وسيول دائم ومستمر، وقال إن الأردن يتعاون مع كوريا في مواجهة جائحة كورونا على المستوى العالمي، خاصة في منظمة الصحة العالمية، وعلى المستوى الثنائي في آليات التعامل مع الجائحة.





جاء ذلك في حوار مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، حيث قدم السفير الأردني الشكر للحكومة الكورية لتقديمها مساعدات طبية إلى الأردن. وقال السفير العضايلة إن الأردن يركز على الجانب التجاري والاقتصادي مع كوريا، وأن أبرز ما تم إنجازه خلال فترة عمله كسفير لبلاده لدى كوريا هو تطوير العلاقات خاصة في الجوانب التجارية والسياحية والثقافية، حيث تمت مضاعفة عدد السياح الكوريين إلى الأردن، كما تمت زيادة عدد الطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات الكورية، وقال إنه يسعى جاهدا الآن لإنشاء خط طيران مباشر بين عمّان وسيول، كما يسعى أيضا إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين البلدين في جميع المجالات.









وتحدث السفير الأردني أيضا عن آليات عمل السفارة في ظل جائحة كورونا، كما تحدث عن أبرز الأماكن السياحية الأردنية ذات الجاذبية على المستوى العالمي، مشيرا إلى ما يتمتع به الأردن بالإضافة إلى ذلك من أمن واستقرار وسلام.

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