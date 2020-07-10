تقدم 8 مرشحين لرئاسة منظمة التجارة العالمية من بينهم وزيرة التجارة الكورية

ⓒYONHAP News

يتنافس ثمانية مرشحين من دول مختلفة، بمن فيهم وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي"، على رئاسة منظمة التجارة العالمية. وكان هناك احتمال كبير لانتخاب رئيس للمنظمة من بين المرشحين من أفريقيا أو كوريا الجنوبية، لكن دخلت ثلاثة أسماء جديدة إلى مضمار التنافس على المنصب قبيل انتهاء موعد تسجيل أسماء المرشحين، وهو ما تسبب في صعوبة توقع نتيجة التنافس.

ومن بين الدول التي تقدمت بمرشحين لمنصب رئيس منظمة التجارة العالمية، مصر وبريطانيا ونيجيريا وكينيا والمكسيك ومولدوفا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية. وسوف يتنحى رئيس المنظمة الحالي "روبرتو أزيفيدو"، وهو دبلوماسي برازيلي، عن منصبه نهاية شهر أغسطس القادم قبل عام من انتهاء ولايته الثانية لأسباب شخصية، وهو ما دفع المنظمة للبحث عن خليفة له في غضون 3 أشهر بدلا من 9 كما جرت العادة. ويشار إلى أن عملية اختيار رئيس للمنظمة تتم بالإجماع وليس عن طريق إجراء انتخابات، حيث يتم حذف المرشحين الأقل تفضيلا بالتدريج. ومن المتوقع أن يقوم المرشحون بإبداء رؤاهم المستقبلية في اجتماعات المجلس العام للمنظمة التي ستعقد خلال الفترة من يوم الخامس عشر وحتى السابع عشر من يوليو الجاري.

وخلال تلك الاجتماعات، ستؤكد وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي"، وهي ثالث مرشح كوري لمنصب رئيس منظمة التجارة العالمية، أن كوريا الجنوبية، بصفتها قوة وسطية رئيسية، قادرة على لعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة والصين والدول الأوربية، وبين الدول المتقدمة والنامية. والمرشحون السبعة الأخرون هم: وزيرة الخارجية والمالية النيجيرية السابقة "أونغوزي أوكونجو إيويالا"، ووزيرة الخارجية الكينية السابقة "أمينة محمد"، والدبلوماسي المصري السابق "حميد ممدوح"، ووزير خارجية مولدوفا السابق "تيودور أوليانوفسكي"، والمستشار في الديوان الملكي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي السابق "محمد بن مزيد التويجري"، ووزير الحكومة البريطاني السابق "ليام فوكس"، ونائب وزير الخارجية المكسيكي وكبير المفاوضين الحاليين لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "خيسوس سيادي".