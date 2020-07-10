애라 아버지：너 저 까이꺼 하는 거 볼라고 여기 온 게 아니고 그냥

لم أتي لأراك واقفة على المسرح

가챠우니까(가까우니까) 이거나 줄라구 와본 겨.

ولكنني كنت قريبا من هنا فجئت لأعطيك هذا.

최애라： 빨리 가

اذهب سريعا.

애라 아버지：아 근데 밥은 먹어야 되는 것 아녀. 그래도 아빠랑 한 두어달 만에 보는데

ولكن أليس عليك أن تتناولي طعامك. لم أرك منذ شهرين

저녁이나 같이 먹고...

فلنأكل العشاء سويا على الأٌقل...

최애라： 배 안 고파. 아빠 그냥 빨리 가.

لست جائعة. أبي اذهب سريعا وحسب.

애라 아버지：그려, 그럼 아빠 그냥 갈게.

حسنا، سأذهب إذا.





شرح التعبير

التعبير مكون من كلمتين.

الأولى빨리 : سريعا

الثانية가: تصريف لصيغة الأمر من الفعل 가다 بمعنى يذهب

إذا التعبير빨리 가 يعني "اذهب سريعا". ويمكن التعبير عن نفس المعنى ولكن باستخدام تعبير أكثر احتراما빨리 들어가세요~ بمعنى اذهب سريعا من فضلك.





شرح الأمثلة

많이 늦었으니까 빨리 가!

الوقت تأخر كثيرا اذهب بسرعة!

나 너랑 할 말이 없어! 빨리 가!

ليس لدي ما اتحدث معك بشأنه! اذهب سريعا

ويمكن استخدام صفة لتجعل التعبير أقل حدة، هكذا

빨리 좀 가!

빨리 가 좀~

اذهب سريعا من فضلك



