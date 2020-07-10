السفير د. عادل العضايلة: نركز على الجانب التجاري والاقتصادي مع كوريا
2020-07-10
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2020-07-05
애라 아버지：너 저 까이꺼 하는 거 볼라고 여기 온 게 아니고 그냥
لم أتي لأراك واقفة على المسرح
가챠우니까(가까우니까) 이거나 줄라구 와본 겨.
ولكنني كنت قريبا من هنا فجئت لأعطيك هذا.
최애라： 빨리 가
اذهب سريعا.
애라 아버지：아 근데 밥은 먹어야 되는 것 아녀. 그래도 아빠랑 한 두어달 만에 보는데
ولكن أليس عليك أن تتناولي طعامك. لم أرك منذ شهرين
저녁이나 같이 먹고...
فلنأكل العشاء سويا على الأٌقل...
최애라： 배 안 고파. 아빠 그냥 빨리 가.
لست جائعة. أبي اذهب سريعا وحسب.
애라 아버지：그려, 그럼 아빠 그냥 갈게.
حسنا، سأذهب إذا.
شرح التعبير
التعبير مكون من كلمتين.
الأولى빨리 : سريعا
الثانية가: تصريف لصيغة الأمر من الفعل 가다 بمعنى يذهب
إذا التعبير빨리 가 يعني "اذهب سريعا". ويمكن التعبير عن نفس المعنى ولكن باستخدام تعبير أكثر احتراما빨리 들어가세요~ بمعنى اذهب سريعا من فضلك.
شرح الأمثلة
많이 늦었으니까 빨리 가!
الوقت تأخر كثيرا اذهب بسرعة!
나 너랑 할 말이 없어! 빨리 가!
ليس لدي ما اتحدث معك بشأنه! اذهب سريعا
ويمكن استخدام صفة لتجعل التعبير أقل حدة، هكذا
빨리 좀 가!
빨리 가 좀~
اذهب سريعا من فضلك
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
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