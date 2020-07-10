(11) 다 제 탓입니다

김주만： 설희가 거길 왜 가. 설희 거기 안 가.

لماذا تذهب سور هيه لهناك؟ هي لن تذهب.

주만 어머니： 얘는. 가족 같은 사이니까 부르는 거지, 우리가 뭐

ماذا بك؟ هي كفرد من أفراد العائلة لذا دعوتها! ماذا حدث؟

김주만： 가족 아니니까 다시는 설희한테 오라 가라 하지 마.

هي ليست من الأسرة لذا لا تخبريها أن تأتي وتذهب مرة أخرى.

주만 어머니： 아니, 내가 뭘 그렇게 퍽이나 오라 가가 했다고 너는...

ماذا؟ متى كنت أناديها وأخبرها أن تأتي أو تذهب؟

김주만： 우리 헤어졌어.

لقد انفصلنا.

죄송합니다. 어머니, 다 제 탓입니다.

أعتذر يا أمي. هذا كله خطئي.

شرح التعبير

تعبير اليوم يعتبر جملة كاملة. وتتكون من التالي

أولا다 : كل شيء

ثانيا 제 : من الضمير 저 بمعنى أنا ولكنها جاءت هنا 제 لكي تشير إلى أن الكلمة الثانية مملوكة أو ترجع إلى المتكلم وكأننا نضيف ياء المتكلم للضمير.

제 가방 : حقيبتي

ثالثا 탓 : ذنب

رابعا 입니다 : من الفعل 이다 الذي جاء بعد الكلمة 탓 لينهي الجملة

والتعبير كله يعني كل شيء خطئي أنا أو هذا كله خطئي أنا





شرح الأمثلة

일이 이렇게 되어 버려 죄송합니다. 다 제 탓입니다.

أعتذر لأن الأمر انتهى هكذا. هذا كله خطئي.

그 사람은 잘못 없습니다. 다 제 탓입니다.

هذا الشخص لم يخطئ! هذا كله خطئي.

ويمكن عن طريق المثال التالي أن نقول إن الخطأ خطأ شخص أخر.

다 그 사람 탓이야

هذا كله خطأ ذلك الشخص.

وتأتي كلمة 탓 بمعنى "لوم" أيضا كما في المثال التالي

나를 탓하지 마! 나 잘못 없어

لا تلومني! فأنا لم أخطئ







