ⓒ LUI TECHNOLOGY

سنتعرف على شركة "لوي تكنولوجي LUI Technology"، التي تستخدم الهواتف الذكية من أجل توفير حلول متميزة لخدمات مشاركة الصوت الذكية.





مؤسسها ومديرها التنفيذي "لي سانغ هو":

شركة "لوي تكنولوجي 루이테크놀로지" تمتلك ليس فقط التكنولوجيا الأصلية المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية والتعرف على الكلام عن طريق الذكاء الاصطناعي، لكنها أيضا شركة تقوم على فلسفة إنشاء منتجات بإخلاص وروح المهندس المفيد للعملاء. لقد استفدت كثيرا من عملي كمهندس وعضو في القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا. لقد بدأت في عام 1994 كباحث للمعلومات والاتصالات ومسؤول عن الاتصالات الضوئية في الشبكة الأساسية في البلاد. أشعر بالامتنان لأنني وُلدت في كوريا، حيث تمكنت من رؤية تحول نماذج تكنولوجيا المعلومات بشكل سريع في كوريا. والآن عملي في مجال تكنولوجيا إنترنت الأشياء أعطاني الفرصة للتعرف على أحدث التقنيات.





كان عام 1994 هو العام الذي بدأت فيه شركة كوريا للاتصالات، "كيه تي"، في طرح خدمات الإنترنت التجارية في كوريا لأول مرة. وكان ذلك العام أيضا هو العام الذي دخل فيه السيد "لي" إلى صناعة تكنولوجيا المعلومات كباحث في مجال المعلومات والاتصالات، حيث ظل يرصد التطورات في قطاع تكنولوجيا المعلومات في كوريا على مدار أكثر من عشرين عاما، ومن ثم أسس "لوي تكنولوجي" في عام 2017. اسم هذه الشركة هو مزيج من كلمتين صينيتين، بمعنى "أن نكون صادقين" و "أن نكون مفيدين"، وهو ما يعكس فلسفة الشركة في "صنع منتجات تفيد العالم بأقصى قدر من الإخلاص". ولكن، ما هو المنتج الأساسي لهذه الشركة بالضبط؟





مؤسسها ومديرها التنفيذي "لي سانغ هو":

من الصعب استخدام الأجهزة اللاسلكية ثنائية الاتجاه، كما أنها ثقيلة. ومع ذلك، إذا ألقيت نظرة، ليس فقط على الكوريين، ولكن على الناس في جميع أنحاء العالم، سنجد أنهم يستخدمون الهواتف الذكية. كانت فكرتنا هي استخدام الهواتف الذكية بذكاء، وتقديم خدمات صوتية في أي مدينة في أي منطقة من العالم بدون استخدام جهاز منفصل. بعبارة أخرى، إذا كان الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم متصلا بشبكة "واي فاي" فلن يحتاج إلى جهاز استقبال لاسلكي منفصل ليتمكن من الاستماع إلى كلام المتحدث أو تفسيره، ولن يتأثر بالضوضاء من البيئة المحيطة. أكبر مزايا منتجنا هي أنك لست بحاجة إلى تثبيت تطبيق منفصل. أيضا، هناك وظيفة تسمح للمستخدمين بإجراء استطلاعات رضا العملاء على الفور ووضع الملفات المسجلة في هواتفهم الذكية.





منتج "لوي تكنولوجي" هو حل قائم على تكنولوجيا إنترنت الأشياء، حيث يوفر مشاركة صوتية حية وخدمات اتصالات لاسلكية. تُستخدم الأجهزة اللاسلكية بشكل شائع في المتاحف والمؤتمرات التي تعقد بلغات أجنبية. ويتم استخدام أجهزة الاستقبال هذه للترجمة الفورية في المؤتمرات أو من قبل المسافرين والزوار خلال البرامج السياحية. وعادة ما يتم تأجير أجهزة الاستقبال ثم يجب إعادتها. بالإضافة إلى ذلك، تعد جودة الصوت في تلك الأجهزة دون المستوى بسبب كثرة تصادم ترددات الراديو، كما أن هناك مشكلة أخرى في عملية شحن البطارية. وقد تمكنت الشركة من حل كل هذه المضايقات، حيث تتيح ميزة "فويس ثينغس" للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الصوتية مباشرة من خلال هواتفهم الذكية. بمعنى آخر، إذا كان المستخدم لديه هاتف ذكي وسماعات أذن، سيمكنه بسهولة الاستماع إلى ما يتم بثه إلى الأجهزة اللاسلكية، كما سيمكنه أيضا طرح أسئلة على الفور في غرفة الدردشة الجماعية. وبمجرد انتهاء المؤتمر، سيمكنه تلقي محتويات ما تم الاستماع إليه على شكل نص مكتوب، في رسالة عبر البريد الإلكتروني.





ⓒ LUI TECHNOLOGY

مؤسسها ومديرها التنفيذي "لي سانغ هو":

"فويس ثينغس Voice Things" هي تقنية مشاركة صوتية قائمة على الذكاء الاصطناعي. تدعم معداتنا الاتصال اللاسلكي ولديها تقنية لتحويل الصوت إلى بيانات رقمية وترميزها في الوقت الفعلي، كما أنها تحولها إلى تدفق بيانات لتزويد المستخدمين بواجهة ويب، ولديها أيضا وظيفة الإملاء لتغيير الصوت إلى نص يمكن إرساله عبر البريد الإلكتروني.





تمتلك شركة "لوي تكنولوجي" التكنولوجيا الأصلية للتعرف على الصوت وبروتوكول الاتصال اللاسلكي. في عام 2017، حصلت الشركة على براءة اختراع لتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية الرقمية. ويستخدم الجهاز الذي تنتجه الشركة معالج الهاتف الذكي للترحيل إلى شبكات أخرى، لذلك يعمل الهاتف الذكي نفسه كمحطة إرسال. وهذا هو السبب في أن "فويس ثينغس" لا يحتاج إلى تطبيق منفصل مثبت على الهاتف. وبعد توصيل بطارية إضافية، يحتاج المستخدم فقط إلى تسجيل الدخول إلى موقع على الإنترنت باستخدام هاتفه الذكي ليتم توصيله بجهاز الإرسال الصوتي أو غرفة المؤتمرات. حاليا، تبيع الشركة منتجاتها في أكبر مركز في العالم للتسوق عبر الإنترنت، "أمازون"، ومن خلال قنوات أخرى مختلفة.





مؤسسها ومديرها التنفيذي "لي سانغ هو":

لدينا براءات اختراع محلية، وقدمنا أيضا طلبات للحصول على براءات اختراع دولية. من بين 280 ألف منتج معروض على موقع أمازون، تم اعتبار منتجنا "فريدا جدا" و"لا نظير له"، لذلك فنحن متميزون في صفحة فئة منتجات الأفكار الجديدة في أمازون. نحن نركز حاليا على الترويج لمنتجنا لاستخدامه في العروض التقديمية في المؤسسات اللغوية بواسطة وكالات السفر أو برامج الرحلات الميدانية أو مواقع العمل. نحن نعيش في عصر من التواصل غير المباشر، ولا نريد تقديم خدمات ذات اتجاه واحد فقط، بل في اتجاهين. منتجنا يتميز بسعر معقول، ونحن نخطط لإطلاق حل يسمح للموظفين بالتحدث في كلا الاتجاهين كما لو كانوا في نفس الغرفة.





الجهاز الذي تنتجه هذه الشركة هو حل جديد لمشاركة الصوت يتيح للمستخدمين في مختلف القطاعات الاستماع بسهولة إلى صوت المتحدث على الهاتف الذكي، وكذلك تحويل الصوت إلى نص. هذا هو السبب في أن هذا المنتج قد جذب بالفعل انتباه العديد من المشترين في الخارج.





مؤسسها ومديرها التنفيذي "لي سانغ هو":

أطلقنا هذا المنتج في شهر سبتمبر من العام الماضي، وقد وجدنا مشترين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في "لاس فيغاس". وفي نوفمبر من العام الماضي، وقعنا بنجاح على عقد تصدير بقيمة 2 مليون دولار مع مشترين من الخارج من خلال مشروع لمؤسسة "كوترا" في الخارج. لقد نجحنا أيضا في الحصول على مشترين في "دالاس" في الولايات المتحدة، ونقيم علاقات مع المشترين من الشرق الأوسط. هناك شيء يخبرنا به جميع عملائنا، وهو أن جودة صوت جهازنا هي الأفضل مقارنة بأي أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية استخدموها حتى الآن، وأنه منتج جذاب للغاية لأنه يستخدم الهاتف الذكي.





من خلال تطبيق تكنولوجيا أصلية حاصلة على براءة اختراع، قدمت شركة "لوي تكنولوجي" طريقة جديدة للتواصل. وسوف تستمر هذه الشركة في التركيز على تنفيذ فلسفتها القائمة صنع منتجات تفيد العالم بكل إخلاص.