غيرل فريند تعود بإصدار ألبوم مصغر جديد

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عادت فرقة "غيرل فريند" يوم الثالث عشر من يوليو الجاري بإصدار ألبومها المصغر الجديد بعنوان "أغينة صفارات الإنذار" حيث قامت الفرقة في اليوم نفسه بإقامة حفل تشويقي لألبومها الجديد في سيول معلنة عن عودتها.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها فرقة "غيرل فريند" ألبوما جديدا منذ خمسة أشهر من الكشف عن ألبومها السابق بعنوان "متاهة" في شهر فبراير الماضي.