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شركة واي جي الترفيهية تطلق فرقة شبابية جديدة

#أخبار الساحة الفنية l 2020-07-13

من أغانى القمة


أعلنت شركة "واي جي" الترفيهية يوم الثالث عشر من يوليو أنها ستطلق فرقة شبابية جديدة باسم "تريجر" أي "كنز"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل متعلقة بالفرقة الجديدة.

وتم تكوين الفرقة الجديدة من الأعضاء الذين تنافسوا في البرنامج التلفزيوني للمسابقة الغنائية التي نظمتها شركة "واي جي" عام 2018.

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