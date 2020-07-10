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مونستا إكس تؤجل حفلها الغنائي عبر الإنترنت إلى أغسطس

#أخبار الساحة الفنية l 2020-07-13

من أغانى القمة

ⓒ STARSHIP ENT

أجلت فرقة "مونستا إكس" حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته يوم السادس والعشرين من يوليو الجاري عبر منصة "لايف باي لايف" الأمريكية للبث الحي على الهواء على الإنترنت، إلى يوم التاسع من أغسطس القادم.

ويأتي هذا التأجل بعد أن قررت الفرقة الانتظار حتى يشفى قائد الفرقة "شونو" بشكل كامل من انفصال الشبكية.

وقد خضع المطرب "شونو" لعملية جراحية يوم الثالث من يوليو بسب إصابته بانفصال الشبكية .

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