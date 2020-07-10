خريطة الروح: 7 لفرقة بي تي إس أكثر الألبومات مبيعا في أمريكا

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أصبح ألبوم فرقة "بي تي إس" الكاملة الرابعة بعنوان "خريطة الروح: 7"، الذي تم إصداره في شهر فبراير الماضي، أكثر الألبومات مبيعا في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من هذا العام.

وطبقا لتقرير نصف سنوي لشركة "نيلسن" الموسيقية، بلغ حجم مبيعات ألبوم فرقة "بي تي إس" 552 ألف نسخة ، محتلا بذلك المركز الأول في الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن ألبوم "خريطة الروح: 7" لفرقة "بي تي إس" يعد الألبوم الوحيد الذي سجل حجم مبيعاته أكثر من 500 ألف نسخة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من هذا العام.