الفرقة الفرعية المكونة من عضوتي فرقة ريد فيلفت تصدر أول ألبوم لها

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2020-07-10
#أخبار الساحة الفنية l 2020-07-13
أصدرت الفرقة الفرعية المكونة من المطربتين "إريني" و"سولجي" عضوتي فرقة "ريد فيلفت" النسائية أول ألبوم مصغر لها يوم السادس من يوليو الجاري.
وكانت الفرقة قد كشفت عن مقطع فيديو تشويقي لأغنية "مونستر" الرئيسية لألبومها الجديد قبل إصداره.
وفور إصداره، تصدر ألبوم الفرقة الفرعية القوائم الموسيقية المختلفة في البلاد ، كما تصدر قائمة "آيتيونز" للألبومات في 50 منطقة ودول، وقائمتي "كيو كيو" و"كوغاو" الموسيقيتين الصينيتين.
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
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