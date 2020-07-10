بلاك بينك تفوز بخمسة ألقاب في غينيس العالمية بأغنيتها الجديدة

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فازت فرقة "بلاك بينك" النسائية بخمسة ألقاب في موسوعة "غينيس" العالمية بأغنيتها الجديدة بعنوان "كيف تحب ذلك".

وفاز مقطع الفيديو الموسيقي لهذه الأغنية بثلاثة ألقاب في "غينيس" العالمية: وهي لقب "أكثر الفيديوهات مشاهدة"، ولقب "أكثر الفيديوهات الموسيقية مشاهدة"، ولقب "أكثر فيديوهات الكيبوب مشاهدة"، بعد أن سجل إجمالي عدد مرات مشاهدته 86.3 مليون مرة في يوتيوب خلال 24 ساعة من الكشف عنه.

ويشار إلى أن عدد متابعي فرقة "بلاك بينك" تجاوز 40 مليون متابع عبر يوتيوب، محتلة بذلك المركز السادس من بين الفنانين والمشاهير على مستوى العالم.