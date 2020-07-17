سام سونغ تعين الممثل المصري أحمد حلمي سفيرا جديدا لعلامتها التجارية

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أعلنت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن التعاون مع الممثل المصري "أحمد حلمي" ليكون سفيرا جديدا لعلامة "سام سونغ" التجارية في قطاع الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

وبموجب هذا التعاون، سيقوم "حلمي" بالترويج لجهاز "غالاكسي إس 20 أولترا" الذي يلقى رواجا استثنائيا لدى جيل الشباب في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويعتبر النجم "أحمد حلمي" أحد أهم المؤثرين في العالم العربي، وبالإضافة إلى إنجازاته في عالم السينما والأفلام كممثل من الطراز الأول، تعززت شعبيته لدى ملايين الشباب مع تألقه في برنامج اكتشاف المواهب "آرابس غوت تالانت"، حيث شارك في لجنة التحكيم.

وتعتبر مساهماته ذات أهمية استثنائية في الوقت الذي تسعى فيه "سام سونغ" لإلهام العالم باستخدام التقنيات والمنتجات والتصميمات المبتكرة التي تثري حياة الناس وتساهم في تعزيز رفاهيتهم الاجتماعية عبر استشراف مستقبل جديد.

وقال مدير التسويق لدى "سام سونغ" للإلكترونيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "عمر صاحب" إن التعاون مع الشخصيات الرائدة ذات التأثير الاستثنائي في المجتمع يؤدي إلى تعزيز العلاقة مع المستخدمين، وتوفير تجارب جديدة لهم.

وأضاف أن "أحمد حلمي" أحد أكثرالنجوم والمشاهير شعبية، حيث يحظى باحترام وتقدير واسعي النطاق، كما يعتبر شخصية ملهمة للأفراد من جميع الأعمار في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبه، قال "حلمي" إن رؤية "سام سونغ" واستراتيجيتها المتمثلة في مواصلة توفير التقنيات والمنتجات المبتكرة التي تطلق عالما من الاحتمالات وتقديم تجارب جديدة لمستخدميها، ذات اهمية استثنائية.

وأعرب عن سعادته بتعيينه سفيرا لشركة "سام سونغ" التي تتميز بسمعة ممتازة وتتمتع بتاريخ من الإنجازات الرائدة، وتلتزم بقيم مثالية تسهم في تغيير العالم للأفضل.

ومن المتوقع أن يرتقي التعاون الجديد بين "سام سونغ" والممثل المصري "أحمد حلمي" بشعبية العلامة التجارية لـ"سام سونغ"، نظرا لأن "حلمي" قد ساهم في العديد من المبادرات الإنسانية والملهمة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكان "حلمي" قد تم اختياره سفيرا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في مبادرة "الغذاء من أجل التعليم"، ولمبادرة صناع الأمل في الإمارات العربية المتحدة والتي تعتبر أكبر مبادرة عربية للاحتفاء بأصحاب العطاء في الوطن العربي، بالإضافة إلى اختياره كسفير للنوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" منذ 3 سنوات.