كوريا الجنوبية تساعد اليمن لمكافحة الجراد الصحراوي

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أعلنت الحكومة الكورية أنها ستقدم حوالي 4 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لليمن و13 دولة أخرى في آسيا وإفريقيا تواجه أزمة غذائية بسبب انتشار الجراد الصحراوي.

نبيلة: وستقدم الحكومة الكورية المساعدات لتلك الدول عبر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وسيتم تخصيص المساعدات ليس فقط في المراقبة المسبقة والسيطرة على انتشار الجراد الصحراوي، ولكن أيضاً في تقديم مساعدات غذائية للدول التي تعاني من صعوبات متزايدة بسبب الفيضانات وتفشي فيروس كورونا.

وفي الآونة الأخيرة، غطت أسراب الجراد سماء العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات، قادمة من مناطق التكاثر الصيفية والمناطق الساحلية والشرقية في اليمن، مما زاد المخاوف لدى المزارعين اليمنيين من حدوث تأثيرات سلبية على محاصيلهم.

وقال مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بصنعاء إن مكافحة أسراب الجراد المنتشر بكثافة عالية في اليمن، بحاجة لإمكانيات.

وحذر من أنه في حالة استمرار الظروف الملائمة من غزارة الأمطار والرطوبة والغطاء النباتي، ستزيد أسراب الجراد لتشكل خطورة على المحاصيل الزراعية.

الجدير بالذكر أن ما يتراوح بين 40 و80 مليونا من الجراد الصحراوي الموجود في الكيلومتر المربع الواحد، تستطيع قطع مسافة 150 كيلومترا يوميا، واستهلاك ما يكفي لإطعام 35 ألف شخص، في اليوم الواحد.

ووفقا لما ذكره برنامج الغذاء العالمي، تجاوز عدد الذين يعانون من الأزمة الغذائية في دول شرق إفريقيا 25 مليونا، منهم 11 مليونا تعرضوا لتلك الأزمة بسبب انتشار الجراد.

لؤلؤة: وسبق وأن قدمت الحكومة الكورية في شهر مارس الماضي مساعدات مالية تقدر قيمتها 200 ألف دولار لباكستان لمكافحة الجراد الصحراوي.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية عن استعداد كوريا للمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تقديم مساعدات إنسانية للدول التي تواجه صعوبات بسبب الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات الإنسانية.