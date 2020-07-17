رفع الحد الأدنى للأجور للعام القادم بنسبة 1.5%

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تم تعيين الحد الأدنى للأجور في كوريا للعام القادم بـ8 آلاف و720 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام الجاري.

واتخذت هذا القرار لجنة الحد الأدنى للأجور، وهي الهيئة المعنية بتحديد معدل الأجور، بموافقة 9 أصوات ومعارضة 7، في تصويت أجري في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة 16 عضوا في اللجنة.

وكانت ردود فعل على هذا القرار متباينة، حيث أعربت الدوائر العمالية، التي طالبت بزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور، عن خيبة أملها، فيما أعرب أصحاب العمل الذين طالبوا بتخفيض الحد الأدنى، عن قبولهم للقرار.

ومع الارتفاع بمقدار 130 وون مقارنة بهذا العام، سيكسب عامل الحد الأدنى للأجور بدوام كامل مليونا و822 ألف و480 وون شهريا في العام القادم، بزيادة مقدارها 27 ألفا و170 وون مقارنة بالعام الجاري.

الجدير بالذكر أن لجنة الحد الأدنى للأجور تتكون من 27 عضوا، بمن فيهم 9 أعضاء يمثلون أصحاب العمل، و9 أعضاء يمثلون العمال، و9 أعضاء آخرون يمثلون الحكومة.

ويعد الارتفاع بنسبة 1.5% هو الأقل منذ تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور في عام 1988.

وكان ثاني أصغر ارتقاع قد بلغ 2.7% في عام 1998 الذي تعرضت فيه البلاد للأزمة المالية.

ويرجع السبب في اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بأقل نسبة، إلى الصعوبات التي يعاني منها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المحلات الصغيرة بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.

وكانت الدوائر العمالية قد طالبت الحكومة في بداية الأمر برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.4% ليكون 10 آلاف وون في الساعة، مؤكدة على أهمية حماية العمال منخفضي الدخل الذين يتعرضون لأزمة في المعيشة بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبها، طالبت دوائر الأعمال بتخفيض الحد الأدنى للأجور بنسبة 2.1% ليكون 8 آلاف و410 وون، مشيرة إلى المعاناة المالية التي تواجهها الشركات بسبب كورونا.

ونظرا لفشل أصحاب العمل والعمال في طرح مقترحات موحدة، اقترح ممثلون عن الحكومة زيادة بنسبة 1.5%، وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 9 مقابل 7 في التصويت الذي تغيّب عنه جميع الممثلين التسعة عن العمال.

وسوف تقوم لجنة الحد الأدنى للأجور بتقديم القرار إلى وزير العمل، حيث يتوجب على الوزير التصديق عليه علنا حتى يوم الخامس من أغسطس، ثم يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبار من يوم الأول من شهر يناير من العام القادم.