(12) 기다릴게요

장예진： 어쨌든 제가 대리님 이별에 책임도 있고... 대리님도 저한테 흔들리셨구.

على أي حال كنت مسؤولة عن انفصالكما.. وأنت ضعفت ُ أمامي.

지금 당장은 좀 힘드시겠지만 제가 기다릴게요.

قد يكون الأمر شاقا بالنسبة لك الآن ولكنني سأنتظر!

김주만： 예진 씨. 시간이 아주 오래 지나서 제가 설희 말고 다른 사람 만날 수 있겠죠.

근데 그 때도 예진 씨는 아니에요.

يي جين. بعد أن يمر وقت طويل جدا بالتأكيد قد أتمكن من مقابلة شخص أخر غير سورهي.

ولكن حتى في ذلك الوقت لن يكون أنت.





شرح التعبير

تعبير اليوم مكون من الفعل기다리다 بمعني ينتظر بالإضافة إلى النهاية 을게요 وهي تأتي مع الأفعال لتضيف معنى "الوعد" أو التعهد" 기다릴게요 يعني سأنتظرك! وتم تصريف الفعل بالطريقة التالي

기다리다→기다릴→기다릴게요

먹다→먹을 →먹을게요

가다→갈→갈게요





شرح الأمثلة

دعونا الآن نرى كيف يمكن استخدام تعبيرِ اليوم عن طريق الأمثلة التالية:

-갔다 와요! 여기 기다릴게요.

اذهب ثم عد. سأنتظرُ هنا.

-아빠 같은 사람을 만날 수 있을 때까지 기다릴게요.

سأنتظر حتى أقابل رجلا يشبه أبي.

ودعونا نجرب الأسلوب التصريفي مع أفعال أخرى وتعبيرات أخرى

엄마, 걱정 마세요! 나 열심히 공부할게요

أمي لا داعي للقلق سأذكر بجد.

나 꼭 성공한 사람이 될게요

سوف اصبح شخصا ناجحا.



