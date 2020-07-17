السماح للموظفين بارتداء السراويل القصيرة في الشركات والهيئات العامة

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بداء مؤخراَ تفضيل الكثير من البنات لارتداء الزي المخصص لممارسة الرياضة في حياتهن اليومية مثل التيشيرت والسراويل الرياضية الضيقة، الا أنه اصبح الأن رؤية عدد من الفتيات يلبسن ذلك حتي في الشركات، بينما يتردد الموظفون الرجال على لبس السروال القصير في الشركات. في الواقع لم يرىَ ذلك اللبس حتى الأن في المناطق المعروفة علي سبيل المثال منطقة "يو إيدو" التي تقع فيها الشركات الوطنية والمؤسسات الكبرى، ربما يلبس ذلك الموظفون في الشركات المتخصصة في ألعاب الإنترنت أو شركات تكنولوجيا المعلومات التي تمنح الموظفين حق اللبس المريح.

الجدير بالذكر ان الشركات الكبرى تمنح لموظفيها حق عدم لبس رباط العنق الذي كان رمزا للبس الرسمي مع القميص طويل الأكمام وذلك بسبب الحرارة الشديدة، ومنحتهم حق لبس قميص قصير الأكمام وبدون رباط عنق أما حق ارتداء السروال القصير، فبدأت بعض الشركات الكبرى تمنحه ابتداء من عام 2014، كان السروال القصير مقتصرا على الشغل يوم السبت، ثم مسموحا خلال أيام الشغل بشكل تام، اما عن الهيئات الوطنية هناك بعض الهيئات الوطنية تسمح بذلك لكن لم نجد أي موظف يشتغل في هذه الهيئات الوطنية ويلبس سروالا قصير، نجد عددا من الموظفين خاصة كبار المسؤولين أو كبار السن، لا يزالون يترددون على لبس ذلك فهم معتادون على السروال الطويل، حسب نتيجة استبيان، أجاب 7 من بين كل 10 موظفين، بأنهم يؤيدون لبس الموظفين الرجال للسروال القصير في الشركات، وكانت نسبة النظرة السلبية 11 بالمائة فقط، وتبلغ نسبة الشركات التي تمنح للموظفين حق لبس السروال القصير، 35،2 بالمائة، يعني العدد ليس قليلا لكن الموظفين الذين يشتغلون في هذه الشركات لا يلبسونه بالفعل معنى ذلك أن عدد الموظفين الذين يلبسون السروال القصير في الشركات قليل ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى ثقافة الشغل القاسية، ونظرة الموظفين السلبية بهذا الشأن، حتى ولو سمحت الشركات الخاصة والهيئات العامة بذلك اللبس للموظفين، فربما لن نستطيع رؤية ذلك لأنه غير معتاد في المجتمع الكوري.