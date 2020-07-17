صعوبات يواجهها الأجانب حول فهم طريقة معالجة النفايات

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رغم صدور دليل مترجم إلى بعض اللغات الأجنبية حول طريقة معالجة النفايات القابلة لإعادة الاستخدام والنفايات العادية، لكن ما زلت الحيرة قائمة بشأن فصل النفايات القابلة لإعادة الاستخدام عن النفايات غير القابلة لإعادة الاستخدام فعندما يطلب بعض المواد الغذائية عبر الإنترنت، خاصة المواد الغذائية المجمدة، فإنه يتم استلامها في البيت مع صندوق بلاستيكي ممتلئ بالثلج أو مادة للتبريد لمنع ذوبان المأكولات المجمدة والسؤال كان، كيف يتم التعامل مع هذا الصندوق؟ من المعروف أنه مادة بلاستيكية، حيث يجب فصله كنفايات قابلة لإعادة الاستخدام، لكن ماذا عن المادة الموجودة داخل الصندوق؟ هل أفصل الصندوق عن المادة الموجودة بداخله؟.

دائما هناك سؤال عن كيفية تصريف هذه المادة، هل هي ضمن النفايات قابلة لإعادة الاستخدام؟ أم هي مادة سائلة؟ وأخيرا تبين أن الصندوق البلاستيكي والمادة بداخله، غير قابلة لإعادة الاستخدام، يجب ان يتم وضعها داخل صندوق النفايات لأن المادة الكيماوية الموجودة داخل مادة التبريد، قد تؤثر سلبا على النظام البيولوجي، وتعتبر زجاجات المياه من ضمن النفايات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام لكن عليك فصل العلامة البلاستيكية الموجودة على الزجاجة من الخارج، ثم وضعها في صندوق النفايات القابلة لإعادة الاستخدام، بالنسبة للأكواب الورقية التي يشرب فيها الشاي أو القهوة انها من النفايات غير قابل لإعادة الاستخدام لأنها مختلفة عن الورق العادي الآخر، حيث تضم مادة خاصة لمنع تسرب السوائل هي ضمن الورق، لكنها مختلفة، فهي تنتمي إلى النفايات القابلة لإعادة الاستخدام، لذلك يجب أن يتم فصلها عن الورق العادي والأكياس البلاستيكية تُصنف كنفايات قابلة لإعادة الاستخدام لكن يجب أن تكون نظيفة وغير ملوثة إذا كان الكيس ملوثا بمأكولات، فيجب وضعه في صندوق خاص.

الجدير بالذكر إن الكثير من الأشخاص يفضل شراء المنتجات عبر الإنترنت بدلا من شرائها من المحلات، حيث يتم استلامها في صندوق من الغلاف الورقي وهو مادة ورقية نصرّفها ضمن النفايات القابلة لإعادة الاستخدام، لكن قبل ذلك يجب إزالة الشرائط والورق اللاصق المكتوب عليه العنوان ونوع البضائع، اما عن الزجاجات هي غير قابلة لإعادة الاستخدام بينما لا تُستخدم الزجاجات المكسورة مرة أخرى، ولذلك يجب وضعها داخل الصندوق بعد تغليفها بورق صلب أو قماش من الأفضل أن نكتب على خارج الصندوق أنها زجاجات مكسورة حتى لا يُصاب عمال معالجة النفايات وأيضا عندما شراء بعض الفواكه مثل الكمثرى أو الخوخ، يتم تغليف بعضها بمواد معينة لن تُستخدم مرة أخرى، ولذلك يجب وضعها داخل الصندوق البلاستيكي المخصص، أنه من الأفضل الالتزام بهذه الطريقة المعقدة ولكن المفيدة من أجل حماية البيئة. حيث الأن نعيش في عصر الوفرة المادية، وفي المقابل، أصبحت البيئة ملوثة ومتراكمة بالنفايات، ولذلك من المهم تقليل النفايات ومعالجتها لتصبح قابلة لإعادة الاستخدام.