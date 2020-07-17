برلماني كوري يدعو لاستخدام الكلمات الكورية بدلا من الإنجليزية

ⓒ Getty Images Bank

ينظُر الكثير من افراد الشعب الكوري لأعضاء البرلمان بنظرة سلبية، وذلك بسبب المرتبات العالية لأعضاء البرلمان، لكن هناك بعض البرلمانيين الذين يعملون على رفاهية الشعب وتحسين مستوى معيشة الشعب بوسائل متنوعة من بينهم عضو في الحزب الحاكم اسمه "كيم صونغ جو 김성주" وهو مشهور بسبب تفضيله استخدام وسائل المواصلات العامة بدلا من سيارته، عادة يركب العضو البرلماني سيارة فاخرة ذات سائق ويكون مصحوبا بمساعديه لكن هذا العضو يركب لوحده المترو في طريقه إلى البرلمان، أشار هذا العضو إلى كثرة استخدام المصطلحات الإنجليزية بدلا من الكلمات الكورية.

الجدير بالذكر ان الكوريين يستخدمون أحيانا كلمات إنجليزية أكثر من الكلمات الكورية حسبما أشار هذا العضو، وجد بعض الكلمات مثل "cover" فإن هذه الكلمة باللغة الكورية هي "덮개"، أغلب الكلمات الكورية موجودة لكن الكوريين يفضلون الكلمات الإنجليزية، كما أستغرب البرلماني من كتابة هذه الكلمة هكذا "카바"، بدلا من "커버" كتابة كلمة "cover" هكذا "카바"شائعة بين كبار السن وجيل الآباء، و أن كتابتها هكذا "카바" غير صحيح. تجدرة الاشارة الي أن الشعب الكوري يقول "커피" الإنجليزية بمعنى "قهوة"، لكنه هناك كلمة كورية كانت تُستخدم في الماضي هي "가배" هكذا هناك عدد من الكلمات الكورية الجميلة التي يمكن استخدامها بدلا من الكلمات الإنجليزية.

عندما وضع العضو "كيم" ذلك على موقعه على الإنترنت، تحدث عن ضرورة تبديل الكلمات الإنجليزية غير الضرورية إلى كلمات كورية وردا على ذلك عبر سكان منطقته عن تأييدهم لاقتراحه وتم التطرق لهذا الموضوع بمناسبة يوم الأبجدية الكورية الذي يصادف يوم التاسع من شهر أكتوبر، ولكن من الأفضل طرحه ومناقشته على مدار السنة.