



اختتم معرض خاص بعنوان "اتجاه" أقامته الرسامة الكورية "كيم بو هي김보희" في مركز "كوم هو금호" للرسم في منطقة "سامتشونغ دونغ삼청동" بسيول بعد أن ظل يلقى رواجا كبيرا، افتتح هذا المعرض في الخامس عشر من شهر مايو الماضي ومع مرور الوقت انتشر صيت المعرض بين المشاهدين لدرجة أن الكثير منهم انتظروا أمام مركز الرسم منذ الساعة الثامنة صباحا في الثاني عشر من هذا الشهر وهو آخر يوم للمعرض. وقف حوالي مائتي شخص في صفوف طويلة للانتظار بعد فتح باب المركز في الساعة الحادية عشرة من بعد ظهر نفس اليوم حيث بلغ معدل ساعات الانتظار ما بين ساعة وساعتين، كما تم بيع جميع النسخ من الكتيب الفني والملصقات الخاصة بالمعرض وتم بيع جميع نسخ الكتيب الذي صدر مع بداية هذا المعرض في نهاية الأسبوع الماضي بينما تم بيع جميع الأنواع الثلاث من ملصقات المعرض في مساء اليوم الحادي عشر أي قبل يوم واحد من اختتام المعرض.

أوضحت إدارة المركز أنها قامت بإنتاج ثلاثة أنواع من الملصقات ولكن تم بيعها جميعا باستمرار حتى أصدرت طبعتها الرابعة ولكن تم بيعها أيضا في مساء الحادي عشر من هذا الشهر كما كثر عدد الذين زارو المعرض ولكن تخلوا عن مشاهدة المعرض بسبب زيادة عدد المنتظرين، قال أحد الزوار في فئة السبعينيات من العمر إنه زار المتحف مرتين ولكنه تخلى عن دخول المعرض بسبب كثرة عدد المنتظرين.

يذكر أن الرسامة "كيم" ظلت ترسم الطبيعة الكورية لمدة حوالي نصف قرن ولكنها ليست ضمن النجوم العالميين مثل الفنان "دافيد هوكني " ولا ضمن الفنانين الشعبيين الراحلين مثل " كيم هوان كي김환기" و"بارك سو كون박수근" و"لي جونغ سوب이중섭" الذين يعرفهم الجميع، من النادر جدا مشاهدة معرض خاص لفنان محلي على قيد الحياة والوقوف في صفوف لمدة ساعة أوساعتين انتظارا لدخوله، قد يرجع السبب في طول صفوف الانتظار إلى اقتصار إجمالي عدد المشاهدين في المعرض المكون من ثلاثة طوابق على سبعين شخصا من أجل الحد من تفشي جائحة كورونا ولكن يرجع السبب الرئيسي إلى مساهمة التعليقات الممتازة التي كتبها من شاهده على مواقع التواصل الاجتماعي.

يقال إن الخبر حول زيارة "آر إم RM" قائد فرقة بي تي إس إلى المعرض أسفر عن زيارة محبي الفرقة إليه، أيضا في هذا السياق قالت "كيم يون أوك" أمينة المركز إنه يبدو أن الموقف المتأمل للفنانة التي ظلت ترسم المناظر الطبيعية الجميلة والحياة اليومية في جزيرة "جيجو"، قد تم نقله مباشرة إلى المشاهدين موضحة أن هذا المعرض يبدو أنه أتاح وقتا للعلاج والتعافي لأولئك المرهقين جسمانيا ونفسيا بسبب الجائحة المميتة. تتميز أعمال الرسامة كيم بألوانها الفريدة وتفاصيلها الدقيقة التي تنقل الإحساس بالهواء في مناظرها إلى المشاهدين وأشار عدد من النقاد إلى أن ضخامة أحجام لوحاتها ضاعفت متعة مشاهدة الرسوم، كما قال بعض المحللين إن معرضها نجح في إحياء جاذبية الرسم المنسية حتى الآن، مشيرين إلى أن معظم المعارض المحلية الخاصة بأعمال الرسم الحديثة ظلت تركز على أعمال صعبة ومعقدة بالنسبة للمشاهدين العاديين.

قالت كيم في لقاء عبر الهاتف مؤخرا إنها لم تتوقع ردود الفعل هذه وأنها شعرت بسعادة كبيرة عندما سمعت عن زيارة عدد كبير من الناس للمعرض منذ الصباح الباكر من أجل رؤية أعمالها وأكدت أنها ستواصل إنتاج أعمالها بشكل مخلص وبعاطفتها الذاتية في المستقبل أيضا.