وكالات السفر والفنادق الفاخرة تطور برامج سياحية للحيوانات الاليفة

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بعدما بدأت الكلاب الأليفة تشعر بالملل بسبب ندرة التمشي نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، زاد عدد الكوريون الذين يخططون للسفر مع الحيوانات الأليفة في الإجازة الصيفية القادمة في بلد يمتلك عشرة ملايين شخص فيها حيوانات أليفة، تعمل الحكومات المحلية ووكالات السفر على تطوير برامج سياحية بصحبة الحيوانات الأليفة من أجل استقطاب أولئك الذين يعتبرون حيواناتهم الأليفة كأعضاء أسرهم، طبقا لصناعة السياحة المحلية، بدأت دوائر الفنادق والأنشطة الترفيهية تعتبر حيوانات كعملاء مع انضمام الحيوانات الأليفة إلى ثقافة السفر المحلية، ولذلك تقوم بتوسيع الخدمات ذات الصلة أيضا وتعرض بعض الفنادق الفاخرة غرفا قابلة للإقامة مع الكلاب الأليفة، وتتحول بعض المنتجعات إلى أماكن ثقافية متعددة الأغراض وخاصة بالحيوانات الأليفة من أبرزها فندق "سونو소노" الذي فتح نوادٍ ومنتجعات سونو للحيوانات الأليفة في مدينة كويانغ من أجل تقديم برامج وخدمات تخصصية في مجالات المأكولات والمشروبات والعلاج والتجميل والتدريب، ذات الصلة بالحيونات الأليفة، إلى جانب غرف قابلة للإقامة معها، كما ستفتح حديقة فيفالدي في منطقة هونغ تشون أبوابها أمام الحيونات الأليفة بدءا من شهر أغسطس، تجدر الإشارة إلى أن تلك الحديقة تضم "عالم المحيط" وهو حديقة ماء شعبية كورية، ولذلك تزدحم كثيرا بالأسر في نهاية كل أسبوع، ومن ثم لا يبدو أنها في حاجة إلى افتتاح مكان خاص للحيوانات الأليفة، لكنها قامت بإنشاء ملعب يمكن فيه أن تجري الكلاب الأليفة على مساحة تبلغ حوالي ألفي متر مربع.

تعمل الفنادق ومرافق الترفيه على استقطاب الزوار مع حيواناتهم الأليفة حتى إنها تسمح للكلاب كبيرة الحجم للإقامة فيها بعد أن كانت تفرض قيودا على دخولها ليس هذا فقط بل وأيضا الفنادق الفاخرة في وسط العاصمة ألغت سياساتها السلبية ضد الحيونات الأليفة وصارت تسمح لها بالدخول إلى أماكن الطعام والشرب والترفيه إلى جانب الإقامة قد تحول الطابق الحادي والثلاثين من فندق "سيول دراغون سيتي서울드래곤시티" إلى حديقة خاصة للكلاب الأليفة في السماء ويضم هذا الطابق ملعبا مغطى بالأعشاب الصناعية وحماما صغيرا للسباحة يمكنها اللعب فيهما بعد أن كان عليها أن تقيم في الغرف فقط، مما يعني أنها قامت بتوسيع خدماتها إلى خارج الغرف بعد أن كانت تقدم الخدمات والنظافة في داخل الغرف فقط، ولا تقتصر ظاهرة رواج الخدمات الصديقة للحيوانات الأليفة على الفنادق ومرافق الترفيه فقط، حيث بدأ معظم صناعة السفر تستقبل الكلاب والقطط كمسافرين. وطبقا لتحليل أجرته شركة " يوقي اوطيه여기어때"، وهي منصة حجز لأماكن الإقامة، على مرافق الإقامة المحلية المرتبطة بها في العام الماضي، بلغ عدد أماكن الإقامة القابلة للإقامة مع الحيونات الأليفة سبعمائة مكان، وهو ما يعد حوالي 10 أضعاف ما كان عليه في الثلاث سنوات الماضية بالإضافة إلى ذلك زاد عدد المخيمات الخاصة للإقامة مع الحيوانات الأليفة زيادة كبيرة هذه الأيام مما أدى إلى زيادة عدد المسافرين الراغبين في السفر مع كلابهم الأليفة من خلال النوم في داخل سياراتهم.

أيضا تتغير المقاصد السياحية المحلية التي كان يوجد فيها لوحات مكتوب عليها "حظر دخول الكلاب والقطط" فعلى سبيل المثال تلقى مدينة "يانغ يانغ" في مقاطعة كانغ وان رواجا كبيرا باعتبارها مركزا شعبيا ليس بين هواة الرَكْمَجَة فقط بل وأيضا بين هواة الحيوانات الأليفة، لأنها تضم "مونغ بيتشي멍비치"وهو مصيف بحري خاص للكلاب الأليفة، قد افتتح هذا المصيف في الحادي عشر من هذا الشهر ويستقبل المسافرين مع حيوناتهم الأليفة وقررت مدينة "بوريونغ보령" في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ تخصيص مكان للكلاب الأليفة في مصايفها البحرية وتعمل على توسيع المحتويات السياحية ذات الصلة، بما فيها تنظيم مهرجان المستنقعات مع الكلاب الأليفة.