ترشيح روائيات كوريات لجوائز الأدب الأوربية





تم ترشيح بعض الروايات التي كتبتها روائيات كوريات لجوائز الأدب الأوربية مؤخرا، ومنها رواية " المولودة في عام 1982 كيم جي يونغ" للروائية "جو نام جو조남주" التي تم شراء حق بيعها في سبع عشرة دولة، منها أيضا رواية "أصل النوع" للروائية "جونغ يو جونغ정유정" التي صدرت في أكثر من ست عشرة دولة، ورواية "الثقب" للروائية "بيون هيه يونغ편혜영" الفائزة بجائزة "شولي جاكسون셜리잭슨" الأمريكية لتصبح أول روائية كورية في هذا المجال.

يذكر أن رواية الأديبة جو إختيرت ضمن 10 مرشحات لجائزة إيميل غويميه 에밀기메 الفرنسية للأدب الآسيوي، التي ظل متحف غويمي الفرنسي يمنحها سنويا منذ عام ألفين وسبعة عشر لافضل عمل أديبة آسيوية، صدر خلال السنة الأخيرة. حيث من المقرر أن يعلن المتحف عن فائزة هذا العام في شهر نوفمبر القادم، وقد سبق للرواية الكورية "عند غروب الشمس" للكاتبة "هوانغ سوك يونغ" أن فازت بهذه الجائزة في عام ألفين وثمانية عشر ثم اختيرت رواية "رجاء التعازي مع المراهق" للكاتبة الكورية "اون هي كيونغ" ضمن مجموعة المرشحات الأخيرة في عام ألفين وتسعة عشر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "نيل" الفرنسية للطباعة والنشر أصدرت رواية الأديبة جو في شهر يناير الماضي من خلال ترجمة مشتركة بين المترجمة الكورية "تشيه كيونغ ران최경란" والفرنسية "بيير بيجيو "وقد لاقت رواجا كبيرا هناك، وقدمت مجلة "لير" الأدبية الفرنسية هذه الرواية الكورية قائلة إن هذه الرواية التي تتناول التمييز الاجتماعي الذي تجربه النساء الكوريات تتجاوز المنظور الكوري لنقل الرسالة العمومية إلى جميع أنحاء العالم. كما اختيرت روايتا "أصل النوع" و"الثقب" الكوريتان لتكونا جنبا إلى جنب ضمن اثنتي عشرة رواية مرشحة لجائزة "ليبيراتوربر" الألمانية.

يذكر أن هذه الجائزة تمنح لأديبة واحدة من آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية من أجل تعريف القراء الألمان بالأدب في تلك المناطق. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزة في شهر أكتوبر القادم، وكانت قد فازت رواية " الطير" للكاتبة الكورية "او جونغ هي오정희" بهذه الجائزة في عام ألفين وثلاثة، بينما فازت رواية " البيت على الشارع" للكاتبة الكورية " لي هيه كيونغ이혜경" بجائزة التشجيع من ليبيراتوربر" في عام ألفين وأربعة وفي عام ألفين وثمانية عشر اختيرت رواية "الولد يأتي" للأدبية الكورية "هان كانغ"، ورواية "دق قلبي في حياتي" للأدبية "كيم إيه ران김애란" لتكونا من مرشحات الجائزة.