المصروف الشهري لطلاب الثانوية في كوريا يبلغ 50 دولارا

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أظهرت نتائج إستطلاع أن معدل مصروف الجيب الشهري لطلاب المدارس الثانوية الكوريين بلغ حوالي خمسين دولارا بينما بلغ المعدل لطلاب المدارس الإعدادية حوالي خمسة وعشرين دولارا كما بلغ معدل مصروف الجيب لتلاميذ المدارس الابتدائية خمسة عشر دولارا شهريا، وجاء ذلك في المسح الذي أجرته شركة "سكول جام" المتخصصة في المحتويات التعليمية عبر الإنترنت مؤخرا للتعرف على وضع أغراض استخدام مصروف الجيب على مائتين وثمانية وستين مراهقا كوريا وحول سؤال عن معدل مصروف الجيب الذي يعتقد المراهقون الكوريون أنه مناسب بالفعل، أجاب طلاب المدارس الثانوية بحوالي سبعين دولار بينما أجاب طلاب المدارس الإعدادية بأربعين دولارا كما أجاب تلاميذ المدارس الابتدائية باثنين وعشرين دولارا.

كما اتضح أن أكثر الأجزاء التي ينفقون فيها مصروفهم هي الادخار بعد أن أجاب واحد وثلاثون بالمائة منهم بهذه الإجابة كما أجاب ثلاثون بالمائة منهم بالإنفاق على شراء المأكولات وأجاب ثمانية عشر بالمائة منهم بالإنفاق على ممارسة الهوايات بينما أجاب ستة بالمائة منهم بالإنفاق على شراء الأدوات المكتبية وأجاب أربعة بالمائة منهم بالإنفاق على المواصلات، وقال أربعون بالمائة منهم إنهم يتلقون مصروف الجيب مرة واحدة شهريا، بينما قال ثلاثة وثلاثون بالمائة منهم بمرة واحدة أسبوعيا، ولكن قال سبعة عشر بالمائة منهم بتلقيه كلما يحتاجون إليه.