باحثة أمريكية تصدر كتابا عن لوحات تشيكغوري الكورية التقليدية

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شهدت كوريا مؤخرا صدور كتاب باللغة الإنجليزية يتضمن دراسة علمية في لوحات رسم "تشيكغوري"، ويُشار الى أن لوحات رسم تشيكغوري هي عبارة عن لوحات كورية تقليدية مرسوم عليها كتب ومكتبات وأدوات مكتبية. وكانت قد زارت كوريا في عام 1973 إحدى السيدات الأمريكيات اسمها "كاي بلاك" وهي ربت منزل مقيمة في مدينة كولورادو الأمريكية، حيث انها من محبي فن الرسم لذلك عندما رأت هذا النوع من اللوحات في متحف "إيميلي" الخاص بلوحات الرسم الكورية التقليدية في سيول، أعجبها كثيرا من الوهلة الأولى بعد عودتها إلى بلادها قررت دراسة لوحات رسم تشيكغوري بشكل منتظم وسجلت في قسم علوم آسيا التابع لجامعة دانفر وكان عمرها يبلغ في ذلك الوقت خمسة وأربعين عاما ومنذ ذلك الحين بدأت دراستها العملية المتأخرة حتى أكملتها وأصدرت كتابا في نهاية الشهر الماضي في كوريا، وقد فارقت هذه السيدة الحياة في سن الثانية والتسعين بعد مرور عشرة أيام فقط على وصول الكتاب الصادر في كوريا إليها في سان فرانسيسكو ويجذب هذا الكتاب القيم انتباهنا باعتباره ثمرة أحرزته جهود العالمة الأجنبية كبيرة السن التي ظلت تبحث في لوحات رسم "تشيكغوري" الكورية التقليدية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقد كرست جهودها لدراسة هذا النوع من اللوحات الكورية التي لم تحظ باهتمام الكوريين لفترة طويلة بسبب تصنيفها كلوحات شعبية ومنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي ظلت تبحث في الكثير من اللوحات الفنية المنتشرة في كوريا وأمريكا وأوربا واليابان وغيرها. ويمكن القول إن الجهود لتي استغرقت نصف حياتها مضمّنة في ذلك الكتاب.

يُشار الى أن لوحات تشيكغوري تلقى رواجا باعتبارها لوحت رسم ملكية في عهد الملك جونغ جو في القرن الثامن عشر ثم انتشرت كلوحات شعبية بعد القرن التاسع عشر وخلال العشر سنوات الماضية أقيم عدد من المعارض الكبيرة الخاصة بها في الكثير من المتاحف ومراكز الفنون المحلية مما أدى إلى إعادة تقييم تلك اللوحات لكن في سبعينيات القرن الماضي كانت دراستها صفرا.

في هذا السياق قال الأستاذ الفخري "آن هوي جون안휘준" في جامعة سيول الوطنية إنه ظل يتابع تكريس المؤلفة جهودها لدراسة لوحات رسم تشيكغوري منذ أن بدأت، ووصف كتابها بأنه يمثل إنجازا علميا كبيرا ويكتسب معنى كبيرا في دراسة تاريخ الرسم الكوري وأوضح أن المؤلفة اكتشفت أن الكثير من الرسامين العاملين في القصور الملكية الكورية كانوا يرسمون هذه اللوحات وأنها كانت تتمتع بحب كبير من قبل النخبة المسيطرة من الكوريين مما ساهم كثيرا في تحطيم الأفكار المسبقة القديمة حولها، كما قال البروفسور كانغ كوان شيك 강관식 في جامعة هان صونغ إن هذا الكتاب القيم مكتوب باللغة الانجليزية ولهذا فإنه يقدم معلومات عن هذا النوع من لوحات الرسم إلى الخارج، وتوقع أن يؤثر أيضا على دراسة هذا الموضوع في كوريا أيضا.