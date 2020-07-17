توايس تقيم حفلا في أغسطس عبر الإنترنت





من المقرر أن تقيم فرقة "توايس" النسائية حفلها الغنائي لمعجبيها في العالم يوم التاسع من شهر أغسطس القادم عبر قناة جديدة على الإنترنت تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "إس إم" الترفيهية وشركة "نيفر" التي تعد أكبر شركات خدمات البحث على الإنترنت في كوريا.

وسيتم من خلال تلك القناة الجديدة التي أنشئت في شهر أبريل الماضي، بث الحفلات على الهواء مباشرة .