الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

توايس تقيم حفلا في أغسطس عبر الإنترنت

#أخبار الساحة الفنية l 2020-07-22

من أغانى القمة


من المقرر أن تقيم فرقة "توايس" النسائية حفلها الغنائي لمعجبيها في العالم يوم التاسع من شهر أغسطس القادم عبر قناة جديدة على الإنترنت تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "إس إم" الترفيهية وشركة "نيفر" التي تعد أكبر شركات خدمات البحث على الإنترنت في كوريا.

وسيتم من خلال تلك القناة الجديدة التي أنشئت في شهر أبريل الماضي، بث الحفلات على الهواء مباشرة .

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;