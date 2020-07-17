الكيم تشي الكوري يفتح شهية العالم

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يفتح المخلل الكوري التقليدي كيم تشي شهية العالم، حيث يشهد حجم الصادرات الكورية منه زيادة مستمرة.

وطبقا لتقرير صادر عن المؤسسة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية ومصائد الأسماك، بلغ حجم صادرات الكيم تشي خلال النصف الأول فقط من هذا العام 22 ألفا و59 طنا، وهو ما يعادل 68.3% من إجمالي حجم صادراته في العام الماضي.

وكان حجم صادرات الكيم تشي قد بلغ 23 ألفا و490 طنا في عام 2016، و29 ألفا و529 طنا في العام الماضي.

ومن بين الدول الرئيسية التي تستورد الكيم تشي من كوريا: اليابان والولايات المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ وتايوان.

وتتصدر اليابان قائمة الدول التي تستورد الكيم تشي من كوريا، حيث تم تصدير 15 ألفا و949 طنا إلى اليابان في العام الماضي، و10 آلاف و349 طنا في النصف الأول من هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات الكيم تشي الكوري للولايات المتحدة بلغ 3 آلاف و24 طنا، وألفا و112 طنا لأستراليا، وألفا و22 طنا لهونغ كونغ، و887 طنا لتايوان، خلال النصف الأول من هذا العام.

ومن بين الشركات الرئيسية الكورية التي تصدر الكيم تشي للخارج، شركات "ديه سانغ"، و"سي جي"، و"بول مو وان".

وقد صدرت شركة "ديه سانغ" بما قيمة 30 مليون دولار من الكيم تشي الذي تصنعه بعلامة "جونغ غا جيب كيم تشي" خلال النصف الأول من هذا العام، بعد أن كانت القيمة 26 مليون دولار في عام 2015، و43 مليون دولار في العام الماضي.

وبلغت حصة شركة "ديه سانغ" 41% من إجمالي حجم صادرات الكيم تشي في النصف الأول من هذا العام وهي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في إنتاج الكيم تشي في مصنعها في الصين اعتبارا من شهر أغسطس القادم، وتخطط لبدء العمل في بناء مصنع آخر في الولايات المتحدة في غضون هذا العام، ضمن الجهود الرامية إلى عولمة الكيم تشي.

أما شركة "سي جي" فتصدر الكيم تشي بعلامة "بي بي غو" إلى عدد من دول العالم، منها الولايات المتحدة وسنغافوره والاتحاد الأوربي واليابان وتايلاند والفلبين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تنتج الكيم تشي المستساغ للأذواق المحلية في مصنعها في فيتنام.

وقالت الشركة إن حجم صادراتها من الكيم تشي شهد زيادة بنسبة 30% في النصف الأول من هذا العام، وأن أكثر دول العالم استيرادا لمنتجاتها هي الولايات المتحدة.

وفي الماضي، كان أكثر المشترين لمنتجات الكيم تشي الكورية في الخارج هم الكوريون المقيمون هناك، لكن الوضع تغير كثيرا في الآونة الأخيرة، حيث بدأ الطلب على الكيم تشي يزداد بشكل كبير من قبل الأجانب، خاصىة بعد أن ثبتت مميزات الكيم تشي وفاعليته الصحية.

وتدل الزيادة الأخيرة في حجم صادرات الكيمشي على أن الكيم تشي الكوري بدأ يحظى بإقبال كبيرفي أنحاء مختلفة من العالم.

ويرجع السبب في زيادة شعبية الكيم تشي الكوري في العالم إلى التقنية التي طورتها الشركات الكورية والخاصة بتعبئته وتخزينه ونقله، مما مكن المشترين الأجانب في الخارج من تناول الكيم تشي طازجا.