ⓒ MOIN

سنتعرف على شركة "مو إين Moin" التي تقدم خدمة عالية الجودة لتحويل الأموال دوليا.





"هو صونغ هيون 허성현"، رئيس قسم العمليات في الشركة:

شركة "مو إين 모인" هي مشغل خدمة تحويل الأموال عبر الحدود وتم إنشاؤها في عام 2016. لقد حصلت شركة التكنولوجيا المالية هذه على ترخيص تحويلات صغيرة من الخارج من وزارة الاقتصاد والمالية للسماح بتحويل الأموال إلى 30 دولة. يمكن للشركات الأجنبية أيضا تحويل الأموال إلى كوريا باستخدام خدمة "مو إين". لقد دخلت الشركة في علاقة مشاركة مع شركة "ميريه أسيت ديه وو Mirae Asset Daewoo" في أوائل هذا العام للسماح لعملاء شركة الأوراق المالية تلك باستخدام خدمة تحويلات "مو إين" الخارجية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول. كلمة "مو إين" تعني "حِفظ" أو "تجَمُّع" باللغة الكورية، وتُترجم تقريبا بأنها "الأموال التي يتم توفيرها للتحويلات".





درس المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة "صو إيل صوك" علوم الكمبيوتر في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، كما درس هندسة البرمجيات في جامعة "كارنيغي ميلون" في الولايات المتحدة. وقد لفتت انتباهه سوق تحويل الأموال عبر الحدود سريعة النمو، حيث يوجد عدد متزايد من العمال والطلاب الكوريين في الخارج، وقد وصل حجم تحويلاتهم الخارجية إلى 14 مليون دولار في عام 2017، ثم قفز إلى 365 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 25 ضعفا. ومع ذلك، كانت تلك التحويلات المالية الخارجية تتم في الغالب بواسطة البنوك بطريقة غير فعالة.





الرئيس "هو صونغ هيون":

تجاوز حجم الأموال التي حولها الأفراد دوليا 640 مليار دولار، وشكلت المنطقة الآسيوية أكثر من 40% منها. هكذا تستمر هذه السوق في النمو، ومع ذلك، فإن خدمة التحويلات الخارجية التي تقدمها البنوك الكورية غير فعالة ومكلفة وتستغرق وقتا طويلا، مقارنة بتحويل الأموال المحلية، بسبب بعض المشاكل الهيكلية. أولئك الذين يأملون في تحويل الأموال إلى الخارج يجب عليهم دفع طبقات متعددة من العمولات للبنوك في أثناء مرورهم من خلال البنوك المحلية والخارجية والوسيطة.





عند إرسال الأموال إلى الخارج، يعتبر الكوريون أنه من المسلم به استعمال خدمات البنوك المحلية لأنه يُعتقد بشكل عام أن البنوك هي الوسيلة الوحيدة لتحويل أموالهم بأمان. لكن "مو إين" استكشفت بديلا أكثر كفاءة. فقد نجحت الشركة في تطوير طريقة للتحويلات الخارجية تعمل على تحسين أوجه القصور الموجودة، وفي نفس الوقت تضمن الأمان، حيث تربط "مو إين" مباشرة بين المرسلين والمستقبلين، دون الاعتماد على بنوك وسيطة، من أجل جعل عملية التحويل أسهل وأسرع وأكثر فعالية وأقل من حيث التكلفة. وباستخدام تقنية "بلوك تشين"، قللت الشركة بشكل كبير من مخاطر فقدان المعلومات ومضاعفة الإنفاق. هكذا، تختلف خدمة تحويل الأموال عبر الحدود في "مو إين" بشكل واضح عن تلك التي تقدمها البنوك.





ⓒ MOIN

الرئيس "هو صونغ هيون":

تتيح خدمة "مو إين" تحويلات أموال أرخص وأسرع وأكثر ملاءمة. فعلى سبيل المثال، يتقاضى البنك حوالي 10 دولارات للتحويل. ثم يتقاضى بنك وسيط رسوما إضافية تتراوح بين 18 و20 دولارا. ويتقاضى البنك المتلقي رسوما إضافية تبلغ حوالي 20 دولارا. أيضا، قد تكون هناك عمولات صرف مقابل الدولار. لكن رسوم عمولة "مو إين" أقل بما يصل إلى 90% من رسوم الخدمات المصرفية التقليدية. سيرى مستخدمو خدمة مو إين أن تحويل الأموال في الخارج يكتمل في خمس دقائق فقط. وعلى الرغم من أن المدة قد تختلف من بلد إلى آخر، إلا أن عملية التحويل أسرع من البنوك بمعدل يوم واحد، وهي أسرع بكثير من البنوك الموجودة على الإنترنت فقط، ولذلك فهي خدمة مريحة جدا، كما أنها متاحة في أي مكان وفي أي وقت من خلال مواقع الويب أو تطبيقات الجوال. نحن أيضا على استعداد للرد على استفسارات العملاء حول تحويل الأموال في الخارج بسرعة ودقة.





في شهر يونيو من هذا العام، تم اختيار شركة "مو إين" كواحدة من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سيتم تعزيزها من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وهو برنامج تنظمه وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية. وتجتذب خدمة تحويلات "مو إين" التي تتضمن أساليب مختلفة، الاهتمام في كوريا وفي الخارج أيضا.





الرئيس "هو صونغ هيون":

تقدم "مو إين" حلا للتحويلات عبر الحدود بأفضل طريقة ممكنة من خلال الجمع بين طرق مختلفة بما في ذلك تقنية "بلوك تشينblockchain ". عندما تأسست الشركة في عام 2016، استخدمت الشركة العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم في عملية التحويلات الخارجية، حيث كانت تحوّل الوون الكوري إلى عملات مشفرة، ثم ترسله إلى الخارج، ثم تحوله مرة أخرى إلى العملة المحلية. وبعد ذلك، استخدمت "مو إين" شبكات "بلوك تشين" المخصصة للتحويلات عن طريق ربط العملات المشفرة. وبخلاف المنصات القائمة على "بلوك تشين"، استخدمت الشركة أيضا طرقا مثل المعاوضة عبر الحدود، والتمويل المسبق، والتجميع. من خلال مزج هذه المخططات المختلفة، توفر "مو إين" خدمة تحويلات خارجية مثالية.





قامت "مو إين" بتطوير خدمة تحويلات للأموال تعمل بنظام "بلوك تشين" باستخدام العملات المشفرة عندما تأسست الشركة في عام 2016. غير أن تقنيتها لم تنتشر على نطاق تجاري لأن القوانين الحالية تحظر التحويلات باستخدام العملات الرقمية. لكن "موين" لم تيأس، وظلت تعمل على التطوير التكنولوجي المستمر واستكشاف الأسواق الخارجية.





الرئيس "هو صونغ هيون":

تواصل "مو إين" تطوير تقنية متعلقة بـ"بلوك تشين" لتحسين عملية التحويل. لهذا الغرض، نقوم بتعزيز قدرات "بلوك تشين" من خلال التعاون مع الشبكات ذات الصلة. لقد سمحنا مؤخرا بالتحويلات المالية إلى تايلاند من خلال برنامج نقل عبر الحدود قائم على تقنية "بلوك تشين". إن سوق التحويلات العالمية للأفراد كبيرة، ولكن ليس لدى العديد من البلدان نظم تحويل فعالة. رسوم التحويل في أفريقيا وأمريكا الجنوبية تزيد عن 10% في بعض الحالات. "مو إين" حريصة على تحقيق تقدم في تلك المناطق التي لديها خدمات تحويل غير فعالة، وسوف تعمل على تعديل خدمات التحويل المفيدة وتقديمها إلى مشغلي تحويل الأموال والبنوك في أنحاء مختلفة من العالم. كما سنستفيد أيضا من سوق التحويلات للشركات، حيث إن المدفوعات والتحويلات الدولية بين الشركات تبلغ عشرات المرات حجم التحويلات الفردية. نأمل في جعل هذه السوق أكثر كفاءة، كمقدم خدمة تحويل مبتكرة تمثل كوريا وآسيا.





تم إنشاء شركة "مو إين" بغرض توفير خدمة تحويل أموال سريعة ومريحة وبأسعار معقولة. وبفضل هذه الشركة، يمكن للعديد من الأشخاص تحويل الأموال إلى الخارج بشكل مريح، وفي نفس الوقت توفير الوقت والمال. وسوف تتألق تكنولوجيا هذه الشركة، التي طورتها بنجاح في بيئة محلية مليئة بالتحديات، لتصبح شركة رائدة لخدمات تحويل الأموال على مستوى السوق العالمية.