أون يو عضو فرقة شايني ينهى خدمته العسكرية

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قالت شركة "إس إم" الترفيهية إن المطرب "أون يو" عضو فرقة "شايني" قد أنهى خدمته العسكرية يوم العشرين من شهر يوليو الجاري.

وتقدم "أون يو" بشكره الجزيل على التشجيعات التي قدمه له معجبو فرقة "شايني" في أثناء تأدية خدمته العسكرية.

وأضاف أنه سيبذل الجهود للعودة إلى ساحة غنائية بصورة أفضل ما لديه.

وكان المطرب "أون يو" قد انضم الخدمة العسكرية في شهر ديسمبر من عام 2018.

ويقوم حاليا العضوان الآخران لفرقة "شايني" وهما "كي" و"مينهو" بأداء خدمتهما العسكرية، وستنتهى تأدية خدمتهما العسكرية في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين على التوالي.