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شركة واي جي الترفيهية تطلق فرقة شبابية جديدة في أغسطس

#أخبار الساحة الفنية l 2020-07-27

من أغانى القمة


من المقرر أن تطلق شركة "واي جي" الترفيهية فرقة شبابية جديدة باسم "تريجر" أي "كنز" يوم السابع من شهر أغسطس القادم.

وتم تكوين الفرقة الجديدة من 12 عضوا، منهم 4 أعضاء يابانيين، تم اختيارهم من خلال البرنامج التلفزيوني للمسابقة الغنائية التي نظمتها الشركة عام 2018.

وتعد فرقة "تريجر" أول فرقة للكي-بوب تطلقها شركة "واي جي" منذ أربع سنوات بعد إطلاقها فرقة "بلاك بينك" النسائية عام 2016.

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