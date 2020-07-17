شركة واي جي الترفيهية تطلق فرقة شبابية جديدة في أغسطس

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2020-07-17
#أخبار الساحة الفنية l 2020-07-27
من المقرر أن تطلق شركة "واي جي" الترفيهية فرقة شبابية جديدة باسم "تريجر" أي "كنز" يوم السابع من شهر أغسطس القادم.
وتم تكوين الفرقة الجديدة من 12 عضوا، منهم 4 أعضاء يابانيين، تم اختيارهم من خلال البرنامج التلفزيوني للمسابقة الغنائية التي نظمتها الشركة عام 2018.
وتعد فرقة "تريجر" أول فرقة للكي-بوب تطلقها شركة "واي جي" منذ أربع سنوات بعد إطلاقها فرقة "بلاك بينك" النسائية عام 2016.
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