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جيسي تعود بألبومها المصغر الجديد

#أخبار الساحة الفنية l 2020-07-27

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

ذكرت شركة "بي نايشون" الترفيهية أن مطربة الراب "جيسي" ستكشف عن ألبومها المصغر الثالث بعنوان "نونا" يوم الثلاثين من يوليو الجاري.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها المطربة "جيسي" عن ألبوم جديد منذ أن أصدرت ألبومها المصغر الثاني بعنوان "يونيفيرس" عام 2017.

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