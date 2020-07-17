بي تي إس تصدر ألبوما جديدا في أغسطس

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طبقا لما ذكرته شركة "بيغ هيت" الترفيهية ، ستقوم فرقة "بي تي إس" بإصدار ألبوم منفرد إنكليزي جديد يوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس القادم عبر مواقع الموسيقى المحلية والدولية على الإنترنت.

وكان من المخطط تضمين أغنية الألبوم المنفرد الجديدة في الألبوم الكامل الجديد الذي سيتم إصداره هذا الخريف، لكن الفرقة قررت الكشف عن الأغبية بشكل مبكر لخدمة معجبيها الذين يمرون بأوقات عصيبة بسبب جائحة فيروس كورونا.