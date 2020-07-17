(1) 나중에 얘기하자

이태선： 오늘 못 오는 거 맞지?

اليوم لن تتمكنين من الحضور، أليس كذلك؟

미안해. 괜히 신경 쓰이게 해서. 엄마 화 많이 나셨어?

أعتذر، لقد تسببت لك في القلق. هل غضبت أمك كثيرا؟

김시은： 화나든지 말든지..

لا يهم

오빠야 있다 아이가, 내 방금 애들이랑 얘기하다가…

أوبا، بعد وقت قليل، كنت أتحدث مع صديقاتي و...

이태선： 시은아, 나 촬영 가봐야 돼서. 나중에 얘기하자.

شي إن، علي الذهاب للتصوير الآن. فلنتحدث فيما بعد.





شرح التعبير

تعبير اليوم مكون من كلمتين

الأولى 나중에 : فيما بعد

الثانية 얘기하자: يتحدث

النهاية 자: وهي تضاف للأفعال لإضافة معنى "الاقتراح"





شرح الأمثلة

دعونا الآن نرى كيف يمكن استخدام تعبيرِ اليوم عن طريق الأمثلة التالية:

나 지금 이야기할 시간 없으니까 나중에 얘기하자

ليس لدي وقت للحديث الآن، فلنتحدث فيما بعد.

나 꼭 할 말이 있어! 지금 아니라도 나중에 얘기하자

عندي ما يجب إخبارك به، حتى لو ليس الآن فلنتحدث فيما بعد.

فلنجرب مع أفعال أخرى وليكن الفعل 만나다

나중에 만나자

فلنتقابل فيما بعد.

وفي الواقع يستخدم الكوريون هذه الجملة كثيرا في نهاية أي لقاء وهي لا تعني حرفيا دعونا نتقابل فيما بعد هي مجرد نهاية للقاء.

오늘 많이 고마웠어요! 나중에 밥 같이 먹자!

كنت ممتنا جدا اليوم! فلنتناول الطعام معا فيما بعد



