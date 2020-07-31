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أقام المركز الثقافي الكوري في القاهرة حفلة خاصة يوم العشرين من هذا الشهر بمناسبة إعلان جوائز منافسات "الكى بوب" التي نظمها المركز أونلاين، وذلك بحضور السفير هونغ جين ووك في أول ظهور له بالمركز عقب توليه مهام سفارة كوريا الجنوبية في بداية هذا الشهر.

وأعرب السفير هونغ عن سعادته الغامرة بحضور أول فعالية له بالمركز، وقال إنه سمع قبل قدومه إلى مصر عن شغف الشباب المصري بموجة الهالليو الكورية ولا سيما الكى بوب وهو ما أعطاه شعورًا بأن مهمته ستكون ناجحة في مصر.

وأكد السفير الكوري في كلمته التي تم بثها على اليوتيوب أن محبي الثقافة الكورية في مصر هم بمثابة سفراء فخريين للثقافة الكورية ببلدهم، وكذلك سفراء للثقافة المصرية بالنسبة للكوريين.

ونوه السفير إلى أن العام الحالي يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا على أهمية التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر ودوره الفعال في تطوير علاقات البلدين ولا سيما العلاقات الودية بين الشعبين.

وأسدل حفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة بالجوائز الستارَ على منافسات الكي بوب، التي تَقدَّم لها ستٌ وثمانون فرقة من محبي الثقافة الكورية في مصر في مرحلتها الأولي، وتم اختيار تسع فرق من بين المتقدمين للمشاركة في التصفيات النهائية.

وجرى التقييم النهائي من خلال تصويت الجمهور أونلاين، بالإضافة إلى متخصص في موسيقى الكي بوب ومدير المركز الثقافي الكوري بمصر.

جرت فعاليات المنافسات على مدار شهر واحد ومنذ البداية أثارت اهتماما كبيرا بين محبي الموجة الثقافية الكورية. وفازت الآنسة نيلِّي البالغة من العمر سبعة عشر عاما بالجائزة الكبرى من خلال رقصتها الماهرة والحماسية باستخدام أغنية "بيك مي Pick Me" للفرقة "وانوبي ".

قالت نيلِّي إنها كانت تتمتع بالكي بوب باستمرار عبر يوتيوب حتى في أثناء جائحة كورونا وأعربت عن الشكر على إتاحة فرصة لمحبي الكي بوب للاستمتاع الكبير. وأضافت أنها ستفوز بالجائزة الكبرى في العام القادم أيضا حتى تؤدي أداءا بارزا في كوريا أمام شعوب العالم.

بهذه المناسبة قال المركز الثقافي الكوري في القاهرة إنه سيعمل على تطوير مختلف أنواع العروض والمعارض وبرامج التواصل عبر الإنترنت حتى قبل استعادة الحياة اليومية استعادة تامة حتى يستمر محبو الهالليو في مصر في معايشة الثقافة الكورية والتمتع بها.