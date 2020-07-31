فريق كوري يفوز ببحث دولي مشترك من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

ⓒ KBS

صرح فريق بحث برئاسة البروفسور "تشيه كيو جونغ " في قسم هندسة البيئة بجامعة المحيطات الكورية مؤخرا بأنه فاز بعقد بحث دولي مشترك من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

يستهدف البحث الدولي إنتاج الطاقة النظيفة من الهيدروجين من مياه الصرف العضوية باستخدام الحفاز الضوئي والخلايا الكيمائية الحية برعاية وزارة البيئة والصندوق بدولة قطر.

وتتولى البروفسور "سهام يوسف القرضاوي" في جامعة قطر مهمة الإشراف العام بينما سيشارك البروفسور "تشيه" في البحث كمسؤول بحث مشترك. وسيجري البحث على مدار ثلاث سنوات بدعم ستمائة وعشرة آلاف دولار.

يقال إن هذا البحث الدولي اختير بعد منافسات شرسة استمرت على مدار عام واحد مرورا بعملية التحكيم الصارمة للجنة التقييم الدولي المكونة من نخبة من العلماء البارزين العالميين.

نشرت وسائل الإعلام القطرية بما في ذلك "شبه الجزيرة" و"غولف تايمز" مقالات عن اختيار البحث الدولي يوم الثالث عشر من هذا الشهر مما أظهر الاهتمام الكبير به هناك.

الجدير بالذكر أن البروفسور "تشيه" ظل ينشر عددا من المقالات العلمية في المجلات الدولية المهمة بما فيها مجلة "التقدم في علم الطاقة والاحتراق" التي تعتبر من أهم المجلات العلمية الدولية في مجال طاقة البيئة. كما ينفذ حاليا العديد من المشروعات العلمية في مجالات الخلايا الكيمائية الحية ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وغيرها.

وقال "تشيه" إنه سيحرز إنجازا علميا ملحوظا في مجال دراسة دمج البيئة مع الطاقة من خلال التعاون الدولي الوثيق مع جامعة الشارقة بالإمارات وجامعة الملك عبد الله للعلوم والنقنية بالسعودية إلى جانب قطر.