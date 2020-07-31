بي سي إيل تفوز بشارة تقدير من السفارة المغربية لدى سيول

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قالت شركة بي سي إيل الكورية إنها تلقت شارة تقدير من السفارة المغربية في سيول اعترافا بمساهمتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت حفلة خاصة لتقديم اللوحة يوم السابع عشر من هذا الشهر في السفارة المغربية حيث حضرها عدد من السفراء الأجانب في سيول إلى جانب السفير المغربي "شفيق رشادي".

قال السفير "رشادي" إن الشركة الكورية لم تبع مجموعات تشخيص الجائحة فقط، بل أيضا قدمت حلولا شاملة لمنع انتشار الجائحة في المغرب. وأشار إلى أن رئيسة الشركة "كيم سو يون" الخبيرة في علم الفيروسات كانت تبقى في مكتبها حتى الساعة الثانية صباحا من أجل طرح حلول المشاكل التي تواجهها السلطات الصحية المغربية، معربا عن الشكر على جهودها الجبارة والمخلصة.

يذكر أن مجموعات التشخيص للشركة الكورية لا تُستخدم في المستشفيات فقط بل أيضا في المطارات هناك. وقالت الشركة الكورية إن عددا من الدول الإفريقية الأخرى تبدي اهتماما كبيرا بمنتجاتها.

وقال مسؤول في الشركة إن السلطات الصحية المغربية أعربت عن نية شراء منتجات أخرى تنتجها "بي سي إيل" بما في ذلك منتجات تشخيص الدم في المستقبل اعتمادا على الثقة بين الطرفين.