كوريا الشمالية تغلق كيسونغ بعد عودة منشق

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تقول كوريا الشمالية إنها أغلقت بالكامل مدينة كيسونغ الحدودية اعتبارًا من يوم 24 يوليو. وفي يوم 26 يوليو ، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية للبلاد أن رجلا كان قد هرب إلى كوريا الجنوبية قبل ثلاث سنوات عاد إلى كيسونغ في يوم 19 يوليو بعد عبوره بطريقة غير قانونية خط الحدود. كما ذكرت وكالة الأنباء أن الرجل يشتبه أنه مصاب بكوفيد -19 لذا أغلقت الدولة المدينة وأعلنت حالة الطوارئ.





المعلق السياسي "تشوي يونغ إيل":

هرب الرجل في العشرينيات من عمره ، والذي تم تعريفه باسمه الأخير "كيم" ، إلى كوريا الجنوبية قبل ثلاث سنوات بالسباحة إلى جزيرة جيودونغ الصغيرة على الجانب الشمالي الغربي من جزيرة كانغهوا. استقر في كوريا الجنوبية وعاش في منطقة جيمبو لمدة ثلاث سنوات. قبل أن يعود إلى الشمال ، كان يخضع للتحقيق بتهمة اغتصاب إحدى المنشقات .





في حوالي الساعة 2 صباحًا في 18 يوليو ، وصل إلى جزيرة كانغهوا بسيارة أجرة. كانت المنطقة قريبة من الأسوار الشائكة على الحدود بين الكوريتين. وبحسب السلطات العسكرية ، يفترض أن الرجل عبر إلى كوريا الشمالية من خلال السباحة عبر مجاري الصرف الصحي تحت الأسوار. يؤدي نظام الصرف الصحي إلى مصب نهر هان إلى البحر الغربي ويعتقد أنه سبح حوالي أربعة كيلومترات قبل وصوله إلى شواطئ كوريا الشمالية. تم العثور على حقيبة بالقرب من المكان الذي خرج منه من سيارة الأجرة ، واحتوت الحقيبة على أغراضه الشخصية .





هرب بعض المنشقين الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية لكنهم عادوا لاحقًا إلى الشمال. وكشفت كوريا الشمالية النقاب عن العائدين "طواعية" عدة مرات من قبل في شكل تقارير إعلامية. هذه المرة ، من الجدير بالملاحظة أن تقارير كوريا الشمالية ركزت على إصابة المشتبه به بكوفيد-19 أكثر من عودته .





في غضون ذلك ، عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اجتماعا موسعا طارئا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في 25 يوليو. وخلال المؤتمر ، وهو أول اجتماع من نوعه منذ وصول "كيم" إلى السلطة ، رفعت كوريا الشمالية الحجر الصحي الطارئ للدولة. النظام إلى أعلى مستوى وأصدرت تنبيهًا من الدرجة الأولى. يتحول الانتباه إلى سبب إعلان بيونغ يانغ عن إجراءات طارئة واسعة النطاق لمكافحة الفيروسات بعد عودة المنشق إلى الشمال .





المعلق السياسي "تشوي يونغ إيل":

في السابق ، استخدمت كوريا الشمالية المنشقين الذين فشلوا في الاستيطان في كوريا الجنوبية وعادوا إلى الشمال كوسيلة لانتقاد المجتمع الكوري الجنوبي. لكن هذه المرة ، لم تهتم وسائل الإعلام حقًا بالشاب العشريني نفسه. وبدلاً من ذلك ، كانت تقاريرها تتعلق في الغالب بالنتائج غير الحاسمة الناتجة عن اختباراته التي تشير إلى أنه يشتبه في إصابته بكوفيد-19 ، والذي تسميه كوريا الشمالية "فيروسًا خبيثا". أعلنت وسائل الإعلام أن الأمة فرضت حظرا كاملا على كيسونغ لمنع الفيروس من الانتشار. يركزون على احتمال أن يكون الرجل قد يكون حمل معه من كوريا الجنوبية الفيروس . تختلف هذه التقارير بشكل واضح عن التقارير السابقة التي تعاملت مع المنشقين الذين اختاروا العودة إلى كوريا الشمالية .





ومع ذلك ، من غير الواضح ما إذا كان هذا الرجل المدعو "كيم" قد أصيب ا بالفعل بفيروس كوفيد-19 . ففي كوريا الجنوبية ، لم يتم تصنيفه على أنه شخص مصاب ولم يكن لديه أي اتصال بأي مرضى مؤكدين. كما أجرى المسئولون اختبارات على شخصين كانا على اتصال به بشكل متكرر ولكن كلاهما كانا سلبيين للفيروس. لذلك ، من غير المحتمل جدًا أن يكون المنشق مصابًا بالفيروس أثناء وجوده في كوريا الجنوبية .





ومع ذلك ، تؤكد كوريا الشمالية على احتمال قيام الرجل بنشر الفيروس داخل البلاد ، مما يخلق شعوراً بالأزمة. حتى الآن ، زعمت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي حالة إصابة بكوفيد-19 ويقول محللون إن كوريا الشمالية تستخدم هذه المناسبة كوسيلة لإلقاء اللوم على كوريا الجنوبية لانتشار الفيروس على أراضيها .









المعلق السياسي "تشوي يونغ إيل":

البنية التحتية الطبية وأنظمة الحجر الصحي في كوريا الشمالية ليست كافية بما يكفي للتعامل مع كوفيد-19 . وإذا كان الفيروس قد انتشر بالفعل في جميع أنحاء البلاد ، فإن كوريا الشمالية بحاجة ماسة إلى المساعدة الطبية من الجنوب. لكن في الوقت الحالي ، لا يمكنها أن تتقدم لطلب المساعدة من الجنوب. إذا كان المرض شديد العدوى ينتشر في كيسونغ ، بسبب شخص من كوريا الجنوبية ، فقد يجد الشمال عذرًا ليطلب من سيول تحمل المسؤولية عن ذلك من خلال توفير المساعدة الطبية والحجر الصحي الضروريين. ويقول العديد من المحللين إن هذه النية تظهر في آخر التقارير الإعلامية الكورية الشمالية .





ولم ترد كوريا الشمالية على الإطلاق على مقترحات حكومة سيول بشأن التبادل والتعاون عبر الحدود حتى الآن. ولكن إذا حولت كوريا الشمالية مسؤولية تفشي فيروس كوفيد-19 إلى كوريا الجنوبية ، فقد تبرر تلقي مساعدة سيول في الحجر الصحي ومناطق الرعاية الصحية .





خلال جلسة استماع لتأكيد تعيينه يوم 23 يوليو ، قال المرشح لمنصب وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إن يونغ" إن القضايا الإنسانية المتعلقة بـ "الأكل والمعاناة والأشياء التي يرغب الناس في رؤيتها قبل وفاتهم" يجب معالجتها على أي حال ، بشكل منفصل عن القضايا السياسية. وتشير التصريحات إلى أن حكومة كوريا الجنوبية تولي أولوية قصوى للمساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية عند استئناف التعاون عبر الحدود. يتوقع بعض الخبراء أن تحدد كوريا الشمالية موقف حكومة سيول وتطلب بشكل غير مباشر التعاون بين الكوريتين في مجال الرعاية الصحية .





المعلق السياسي "تشوي يونغ إيل":

نظمت كوريا الجنوبية مؤخراً تشكيلة جديدة من الفريق الدبلوماسي والأمني. أتصور أن الجنوب على استعداد لتقديم مساعدات إنسانية إلى الشمال ، طالما أن بيونغ يانغ تطلب ذلك بمناسبة حادث الهروب .





مع تطاول أمد الجمود في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ، تأمل كوريا الجنوبية في إيجاد طريقة لاستئناف التعاون بين الكوريتين أولاً. قد تكون المساعدة الإنسانية مثالاً جيدًا. كما نعلم ، تقود كوريا الجنوبية العالم في مجال الوقاية من جائحة كوفيد -19 والسيطرة عليه. إذا طلبت كوريا الشمالية من الجنوب إجراء تعاون في مجال الحجر الصحي ، فقد تستخدم سيول مساعدات الرعاية الصحية كوسيلة قوية لتغيير الوضع في العلاقات بين الكوريتين .





يبدو أن كوريا الشمالية تستخدم حادث المنشق لتشديد سيطرتها على الجيش والشعب. وأشار الشمال إلى أداء الحرس الفضفاض في منطقة الخط الأمامي ، حيث هرب المنشق إلى كوريا الجنوبية قبل ثلاث سنوات ، قائلاً إن المسئولين سيعاقبون. يقول بعض الخبراء أن كوريا الشمالية وضعت الدولة على "نظام الطوارئ الأقصى" لأغراض سياسية ، وليس لجهود الحجر الصحي. عانى الشعب الكوري الشمالي من صعوبات اقتصادية نتيجة للعقوبات الدولية المطولة ضد البلاد. في هذا الوضع الصعب بالفعل ، يُتوقع أن يكونوا مستاءين بشكل متزايد من النظام لأن التجارة بين كوريا الشمالية والصين قد تقلصت وتراجعت مكاسبهم من العملات الأجنبية في أعقاب جائحة كوفيد-19 . يبدو أن السلطات الكورية الشمالية تحاول صرف انتباه الناس عن الصعوبات الداخلية وإلقاء اللوم على العائدين من كوريا الجنوبية ، مع تعزيز الانضباط في المجتمع .





المعلق السياسي "تشوي يونغ إيل":

قد تستخدم كوريا الشمالية قضية العائدين فقط لانتقاد كوريا الجنوبية وعدم الاتفاق على التعاون بين الكوريتين. من خلال "ضرب" كوريا الجنوبية ، قد يخفف الشمال الاضطرابات العامة والسخط الناجم عن الصعوبات الاقتصادية التي طال أمدها وإجراءات الوقاية من كوفيد -19 . قد تدعي بيونغ يانغ أنها نفذت إجراءات الحجر الصحي بنجاح حتى الآن ولكن الفيروس الخبيث ينتشر بسبب شخص من كوريا الجنوبية. أي أن كوريا الشمالية قد تستغل الحادث الأخير لأغراض سياسية من خلال استفزاز السكان المحليين عاطفيًا. هذا قد يحول الغضب العام إلى قوى خارجية لفترة قصيرة من الزمن. لكنها ستنتهي فقط إلى أن تكون تدبيرا مؤقتا ، لا تحل المشاكل الملحة بطريقة شاملة .





بينما أغلقت كوريا الشمالية مدينة كيسونغ خوفا من انتشار الفيروس ، لم يرتد القائد "كيم جونغ أون" كمامة خلال حدث أقيم مباشرة بعد أن أصدرت الدولة إنذارا خاصا. وفي حدث خاصا بالمحاربين القدامى في بيونغ يانغ في يوم 27 يوليو ، والذي يصادف الذكرى 67 لهدنة الحرب الكورية عام 1953 ، قال كيم إن أمن البلاد ومستقبلها مضمونان بشكل دائم ، وذلك بفضل رادعها النووي للدفاع عن النفس. وتشير التصريحات إلى أن الزعيم يبرر امتلاك بلاده للأسلحة النووية والتزامها بتعزيز القدرات الدفاعية. ولكن لماذا أدلى بهذه التصريحات في وقت كان يعمل فيه نظام حجر صحي خاص بعد عودة المنشق إلى الشمال؟





المعلق السياسي "تشوي يونغ إيل":

على الصعيد المحلي ، يبدو أن القائد يسعى لتعزيز التضامن الداخلي وكسب ولاء الناس من خلال التأكيد على أن كوريا الشمالية دولة قوية. خارجياً ، يوجه رسالة إلى الولايات المتحدة ,بأن بلاده تحتفل بيوم 27 يوليو باعتباره "يوم النصر" ، مدعية أنها انتصرت في الحرب ضد الولايات المتحدة. في الرسالة ، يظهر الشمال أنه على قيد الحياة وفي حالة جيدة ، وسيستمر في حماية نفسه من تهديدات الولايات المتحدة ، القوة العظمى في العالم. كما يعني أنه لن يتخلى أبداً عن تطوير أسلحته النووية من أجل تأمين ردع الحرب للدفاع عن النفس .





باستخدام قضية المنشق الأخيرة ، قد تقدم كوريا الشمالية لمنظمة الصحة العالمية أول حالة إصابة مؤكدة رسميًا للفيروس وتطلب المساعدة من المجتمع الدولي. مع قيام حكومة كوريا الجنوبية بالاستعدادات الكاملة لمساعدة كوريا الشمالية ، سيتعين علينا أن نراقب بعناية كيف ستتصرف كوريا الشمالية خلال الفترة القادمة .