الفيضانات في كوريا الشمالية

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تشهد كوريا الجنوبية هدوءًا في موسم الأمطار الذي بدأ أواخر الشهر الماضي. من المرجح أن يدخل موسم الرياح الموسمية مرحلة أخيرة هذا الأسبوع ، لكن البلاد لا تزال بحاجة إلى الاستعداد لهطول أمطار غزيرة. فماذا عن الوضع في كوريا الشمالية؟ خلال موسم الأمطار هذا العام ، أجرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية فحصا يوميا للأحوال الجوية وسلطت الضوء على تدابير الوقاية من الفيضانات على الصعيد الوطني. يبدو أن الأمة تركز جهودها على الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة لموسم الأمطار السنوي ، الذي تسبب في أضرار كبيرة للمنتجات الزراعية.





المنشق الكوري الشمالي "كانغ مي – جين":

وشددت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية مثل صحيفة رودونغ سينمون والتلفزيون المركزي الكوري على ضرورة الاستعداد للضرر الناتج عن الفيضانات في الآونة الأخيرة. وتشير بعض الأنباء إلى أن البلاد قامت بتأهيل الضفاف وخزانات المياه بالقرب من الأنهار ، مع تعزيز الجدران البحرية. مشيرة إلى تدابير مكافحة الفيضانات في مدينة ساريون ، التي تضررت بشدة من إعصار العام الماضي ، أدخلت وكالات الإعلام مشاريع جارية تهدف إلى الحفاظ على المنازل والمباني العامة والحدائق آمنة خلال موسم الأمطار. وشددت على وجه الخصوص على ضرورة حماية الأراضي الزراعية والمحاصيل من الأمطار الغزيرة ، مشيرة إلى أن الجهود ذات الصلة ستحدد الإنتاج الزراعي لهذا العام. وأوضحت تقارير أنه تم تعبئة السكان المحليين لبناء السدود لمنع فيضان الأنهار والأنهار ، والعمل بنظام الفترتين في الصباح وبعد الظهر .





أدى إغلاق الحدود الكورية الشمالية في أعقاب جائحة كوفيد-19 إلى انتكاسة في واردات الحبوب. علاوة على التأثير السلبي لموسم الأمطار على إنتاج الغذاء ، من المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى نقص أكثر خطورة في الغذاء في الشمال الفقير .





في العام الماضي ، ألحق إعصار لينغ لينغ أضرارًا جسيمة بالمنتجات الزراعية في كوريا الشمالية. وتقول التقارير أن الإعصار المدمر أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية الرائدة في إنتاج الأرز.





المنشق الكوري الشمالي "كانغ مي – جين":

في سبتمبر من العام الماضي ، ضرب لينغ لينغ إقليم هوانغ هيه ، وهو مخزن الحبوب في كوريا الشمالية. دمرالإعصار القوي 460 منزلاً و 15 مبنى عامًا بالكامل أو غمرتها المياه. في ذلك الوقت ، ذكرت كوريا الشمالية أن المحاصيل دمرت أو غمرت في 46200 هكتار من الأراضي الزراعية. تبلغ مساحة المنطقة 157 ضعف جزيرة يويدو في سيول. عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ – أون" اجتماعا طارئا في يوم 6 سبتمبر من العام الماضي ، مع اقتراب الإعصار. في اليوم التالي ، عندما ضرب الإعصار كوريا الشمالية ، أصدر التلفزيون المركزي الكوري في البلاد تحذيرا من إعصار نادر. تم وضع الأمة بأكملها في حالة تأهب قصوى بسبب الإعصار القوي .





وفقا لخريطة كوريا الشمالية للتعرض للكوارث الطبيعية التي نشرها المعهد الكوري للبيئة في سيول عام 2009 ، فإن 42600 كيلومتر مربع ، أو 35 % من إجمالي مساحة كوريا الشمالية ، عرضة للفيضانات. تشمل المنطقة المعرضة للخطر الأراضي المنخفضة في مقاطعتي جانغ وون وهوانغ هاي الجنوبيتين .





يشير تقرير الكوارث لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2017 الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة إلى أن كوريا الشمالية ، من بين الدول الآسيوية ، الأقل قدرة على الاستجابة للكوارث الطبيعية. فلماذا كوريا الشمالية عرضة للفيضانات؟.





المنشق الكوري الشمالي "كانغ مي – جين":

الأرض ليست قوية في كوريا الشمالية. لكن بشكل أساسي ، تلجأ كوريا الشمالية فقط إلى تدابير مؤقتة عند التعامل مع الأمطار الغزيرة كل عام. أجبر الانكماش الاقتصادي الشديد في منتصف التسعينات ، والمعروف باسم فترة المسيرة الشاقة في كوريا الشمالية ، العديد من السكان المحليين على قطع الأشجار لحطب الوقود وتأمين الأراضي الزراعية. ونتيجة لذلك ، أصبحت الجبال في الشمال قاحلة. نظرًا لأن الجبال مشجرة قليلًا ، فإن التربة لا تحمل الماء وحتى الأمطار الغزيرة قليلاً تؤدي إلى الفيضانات. كما أن المجاري المائية الهشة والقديمة ومرافق الصرف الصحي في المدن تفشل في تصريف المياه بشكل صحيح ، مما يتسبب في المزيد من الضرر .





يصدر مركز أبحاث تابع للمفوضية الأوروبية يسمى "إنفورم" مؤشر المخاطر العالمية الخاص به كل عام. وفقًا للتقرير هذا العام ، حصلت كوريا الشمالية على 5.2 من أصل 10 نقاط في المؤشر وتم تصنيفها في المركز 39 الأكثر خطورة بين 191 دولة تمت مراجعتها. يعتمد مؤشر المخاطر على تعرض البلد للكوارث الطبيعية وقدرة الحكومة على إدارة المخاطر. بالنسبة لكوريا الشمالية ، فإن ترتيب هذا العام أسوأ من ترتيب العام الماضي. نعود مرة أخرى للسيدة "كانغ ".





المنشق الكوري الشمالي "كانغ مي – جين":

ويشير البعض إلى أن كوريا الشمالية تفتقر إلى قدرات التنبؤ بالطقس لأن معدات الأرصاد الجوية قديمة وأن طرق جمع بيانات المراقبة تفشل في تلبية المعايير الدولية. في الشمال ، تحتوي كل من المقاطعات والمدن والمحافظات على محطة الطقس الخاصة بها. لكنها تصدر تنبؤات جوية غير صحيحة في كثير من الأحيان ، بسبب عدم كفاية المعدات. عشت في مقاطعة ريانغ غانغ. كان على السكان المحليين ، بمن فيهم المزارعون ، الاعتماد على توقعات الطقس لمقاطعة شمال هامغ يونغ المجاورة لأن معلومات الطقس في منطقتهم كانت مضللة في الغالب .





لحسن الحظ ، كان استعداد كوريا الشمالية للكوارث الطبيعية يتحسن شيئًا فشيئًا. أفادت التقارير أن الأمة اعتمدت هذا العام إجراءات أقوى للسيطرة على الفيضانات مسبقًا .





يشدد العديد من المحللين على ضرورة تعاون الكوريتين للوقاية من الكوارث الطبيعية والاستجابة لها مثل الجفاف والفيضانات والأمراض المعدية. اتفقت الألمانيتان الغربية والشرقية ، على سبيل المثال ، على المبادئ التوجيهية للإدارة المشتركة للكوارث قبل أن تحقق إعادة التوحيد السلمي. وبالمثل ، يدعو الخبراء الكوريتين الجنوبية والشمالية إلى مواصلة بذل الجهود للتعاون من أجل السيطرة على الكوارث في إطار العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية .





المنشق الكوري الشمالي "كانغ مي – جين":

سكان كوريا الشمالية يعتبرون أن أضرار الفيضانات سنويا هو أمر مفروغ منه. صحيح أن كوريا الشمالية تفتقر إلى التكنولوجيا والموارد. يمكن استخدام التكنولوجيا المتقدمة لكوريا الجنوبية لوضع تدابير فعالة حتى لا يتعرض الكوريون الشماليون للفيضانات وحالات الجفاف مرة أخرى. إذا كانت كوريا الشمالية مهتمة بتجارة انبعاثات الكربون ، فقد تعزز الكوريتان التعاون في مجال حقوق انبعاث الكربون.فكوريا الشمالية يمكنها أيضًا أن تقدم اقتراحًا إلى صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة ومقره في سونغدو ، غرب إنتشون في كوريا الجنوبية ، لذلك يمكن للصندوق دعم برامج التعاون بين الكوريتين في مجالات الزراعة والموارد المائية .





وقد حذرت صحيفة "رودونغ سينمون" ، الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية ، الناس مؤخراً من أضرار الفيضانات. في مقال بعنوان "أضرار جسيمة من الأمطار الغزيرة" في 24 يوليو ، نقلت الصحيفة أخبارًا عن الأمطار الغزيرة في مناطق أخرى بما في ذلك الصين وشرق إفريقيا .





وضعت كوريا الشمالية الزراعة كواحدة من الصناعات الرئيسية للمساهمة في التغلب على الأزمة الاقتصادية هذا العام. يُخشى أن تؤدي الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار إلى إلحاق ضرر كبير بقطاع الزراعة في كوريا الشمالية ، وتبذل الدولة جهودًا شاملة لمنع ذلك .