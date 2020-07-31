김지은： 쌤쌤쌤쌤, 잘 봐요. 자, 간다.

معلمي معلمي معلمي، شاهدني جيدا سأبدا!

자, 차차차~

تشا تشا تشا

그 다음에 자이브. 헛 둘. 삼바, 삼바.

ثم رقصة جيف ، واحد اثنان، سامبا، سامبا

쌤 완벽하죠?

رائع أليس كذلك؟

(박수)

이규호： 역시 우리 시은이 똑똑하다.

ذكية كما يتوقع منك يا شي إن.





شرح التعبير

تعبير اليوم كلمة واحدة역시. وهي تعني كما كنت أتخيل كما أنت أتوقع أو كما يُتوقع بشكل عام.

يمكننا كذلك أن نقول 혹시나 했는데 역시 وهذه الجملة يستخدمها الكوريون بكثرة وهي تعني "تأملت وانتظرت ولكن كالمتوقع" وتقال عادة عند الشعور بالإحباط يعني أن الشخص انتظر أمرا ما ولكن كالمتوقع لم تأتي الرياح بما تشتهي السفن.





شرح الأمثلة

دعونا الآن نرى كيف نستخدم كلمة역시 عبر الأمثلة التالية.

역시 우리 엄마가 최고야~

كالمتوقع أمي هي الأفضل.

역시 사라씨가 못 하는 게 없구나

كالمتوقع لا يوجد شيء لا تجيد سارة فعله

혹시나 했는데 역시! 장학생으로 안 뽑혔어요

تأملت وقلت ربما ولكن حدث ما توقعته! لم يتم اختياري للحصول على المنحة