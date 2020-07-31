ⓒ NuriBio

سنتعرف على شركة "نوري بايو NuriBio"، التي نجحت في تطوير تكنولوجيا جديدة للتحليل الجيني.





مديرها التنفيذي "نام يونغ هيون":

شركة "نوري بايو 누리바이오" هي مطورة لمنصة لتحليل الجينات، وقد تأسست في ديسمبر 2014. كلمة "نوري" تشير إلى "العالم" باللغة الكورية. يمثل اسم الشركة أملنا في أن نصبح شركة عالمية تساهم في إفادة العالم والإنسانية بشكل عام. يستمر العالم في التغيير، وأحيانا بطريقة سلبية، حيث يتم خلق فجوة بين من يملكون ومن لا يملكون. لسوء الحظ، لا يستطيع العديد من الأشخاص في دول العالم الثالث الحصول على إعانات طبية ورفاهية. ولكن عندما يتم توفير الرعاية الطبية المناسبة للأشخاص المحرومين، أعتقد أن نوعية حياتهم سوف تتحسن.





تخصص السيد "نام" في الكيمياء، وعمل في مجموعة من مشروعات أنظمة الأسلحة في وزارة الدفاع الوطني لتطوير معدات للكشف عن البكتيريا، مثل الجمرة الخبيثة والتيفوئيد، والتي تستخدم ضمن الأسلحة البيولوجية. وفي وقت لاحق، بحث في تكنولوجيا تحليل الجينات في شركة أمريكية لمدة عشر سنوات. وفي عام 2014، أسس شركته الخاصة على أمل مساعدة الجميع على تلقي الخدمات الطبية الشاملة. ومع وضع هذا الهدف في الاعتبار، طور تقنية منصة التحليل الجيني التي تسمى "برومر PROMER".





مديرها التنفيذي "نام يونغ هيون":

تقنية "برومر 프로머" هي تقنيتنا الأصلية، ويمكن تطبيقها على أي منطقة تتطلب التحليل الجيني. الكواشف الكيميائية ضرورية لتحليل الجينات، وقد عملت تقنية برومر على تبسيط الكواشف. إذا كانت الطرق الحالية تستعمل ثلاثة أنواع مختلفة من الكواشف، فإن "برومر" تستخدم اثنين فقط، أي أنه يمكن تقليل كمية الكواشف من خلالها. علاوة على ذلك، فإنها أكثر دقة من التقنية التقليدية بنسبة تتراوح بين 10% و100%.





بالمقارنة مع الطريقة التقليدية لأخذ عينة من أنسجة الجسم، فإن طريقة "برومر" تعتبر أسرع وأبسط وأكثر دقة لأنها تفحص عينات سوائل الجسم، مثل الدم، لاكتشاف الحمض النووي للخلايا السرطانية. أيضا في الطريقة التقليدية هناك بعض أوجه القصور، حيث يصعب تحليل العينات الصغيرة، كما أن هذه الطريقة عرضة لأخطاء التحليل. وقد تمت معالجة هذه المشاكل من قبل "برومر"، التي تقدمت شركة "نوري بايو" بطلب للحصول على براءة اختراعها في عام 2017. وبفضل هذه التكنولوجيا، من الممكن تطوير وإنتاج مجموعات تحليل قادرة على تحديد الأمراض الوراثية بطريقة أسرع وأكثر دقة.





ⓒ NuriBio

مديرها التنفيذي "نام يونغ هيون":

"برومر" هي تقنيتنا الأصلية، ولدينا أيضا "كونترول إكس Control X" وهي عبارة عن مجموعة تشخيصية تستخدم تقنية "برومر"، حيث يمكن استخدامها في جميع التحليلات الجينية، لكنها جيدة بشكل خاص في تحليل الطفرات والجينات المرتبطة بالسرطان. من خلال تحليل الجينات، نهدف إلى الكشف عن الأمراض في مراحلها المبكرة. لقد أصدرنا بالفعل منتجا لأغراض بحثية، كما نجري تجارب سريرية واسعة النطاق على المنتج حتى يمكن استخدامه للتشخيص الفعلي.





تكنولوجيا برومر متخصصة في تحليل الطفرات الدقيقة ونقاط التحول. يمكّن أداء الكشف العالي من الكشف المبكر عن الأمراض، بما في ذلك السرطان، حتى مع عينات الدم الصغيرة. استنادا إلى هذه التقنية، تبحث نوري بايو عن طرق لتشخيص أنواع من السرطان يصعب اكتشافها في المراحل المبكرة، مثل سرطان البنكرياس وسرطان القولون وسرطان الرئة. في الوقت الحاضر، يمكن لتقنية هذه الشركة تحديد العشرات من أنواع الجينات الطافرة في هذه الأنواع الثلاثة من السرطان. وتقديرا لقوتها التكنولوجية، حصلت الشركة على الجائزة الكبرى لأفضل منتجات براءات الاختراع الكورية في فئة التكنولوجيا الحيوية في النصف الثاني من عام 2019، وهناك عدد من المدارس والمستشفيات مهتمة بهذه الشركة الواعدة.





مديرها التنفيذي "نام يونغ هيون":

لقد اجتذبنا استثمارات بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي من برنامج دعم البحث والتطوير الحكومي. نقوم بتنفيذ برامج بحث وتطوير مشتركة مع كليات الطب في جامعة جونز هوبكنز وجامعة روتجرز في الولايات المتحدة، وكذلك جامعة بازل في سويسرا. وفي كوريا، نجري برامج مماثلة مع جامعة سيول الوطنية ومستشفى ماسان الوطني وجامعة يونغ نام ومصنعي المنتجات التشخيصية. نحن نبيع منتجنا لأغراض بحثية. وقد وقعنا اتفاقية لمنح ترخيص مع شركة واحدة. منتج التشخيص لدينا في المرحلة النهائية من الحصول على الموافقة.





تستخدم شركة "نوري بايو" تقنيتها المبتكرة لمساعدة الناس على اكتشاف المزيد من الأمراض بدقة وبأسعار معقولة. يمكن تطبيق هذه التكنولوجيا على جميع الصناعات تقريبا التي تتطلب التحليل الجيني، بما في ذلك الطب والزراعة والغذاء والجمال. والآن، تعمل الشركة بجهد أكبر لتعزيز الاستخدام الشائع لتقنية برومر الخاصة بها حتى تتمكن من العمل كمعيار للتحليل الجيني.





مديرها التنفيذي "نام يونغ هيون":

إذا أصبحت طريقة التحليل الجيني لدينا معيارا دوليا، فسوف نكون قادرين على النمو لنصبح شركة عالمية. حلمنا هو مساعدة العديد من الناس على اكتشاف الأمراض في المراحل المبكرة من خلال التحليل الجيني. من خلال دراسة المعلومات حول الأمراض التي تم تحديدها في المراحل المبكرة، نأمل في تخفيض الحاجز الطبي وتقديم خدمات رعاية صحية شاملة. لقد ركزنا على تطوير تكنولوجيا تحليل الجينات حتى الآن. بناء على هذه التكنولوجيا، نخطط لتوسيع مجال بحثنا ليشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية. تكمن قوتنا في تحليل الطفرات، على وجه الخصوص. نأمل في استخدام ذلك لتطوير أدوية جديدة مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الخاصة.





من خلال تطوير تكنولوجيا للكشف عن الأمراض الوراثية بسرعة وبدقة، أثبتت شركة "نوري بايو" إمكانية التغلب على الأمراض المميتة المستعصية. ونحن نتطلع إلى ما سوف تحققه هذه الشركة التي تحلم بعالم جديد، يمكن فيه لجميع الناس الاستفادة من الخدمات الطبية بشكل شامل.