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بي تي إس تكشف عن أغنيتها الإنجليزية الجديدة بعنوان ديناميت

#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-05

من أغانى القمة


من المقرر أن تكشف فرقة "بي تي إس" عن أغنيتها الإنجليزية الجديدة بعنوان "ديناميت" يوم الحادي والعشرين من أغسطس الجاري.

وقامت الفرقة يوم الثالث من أغسطس بنشر شعار ألبومها المفرد الجديد بعنوان "ديناميت" في موقعها الرسمي للتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأغنية الجديدة تتميز بإيقاعاتها المثيرة والمليئة بالحيوية.

ويشار إلى أن فرقة "بي تي إس" تقوم حاليا بإعداد ألبوم جديد للكشف عنه خلال النصف الثاني من هذا العام

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