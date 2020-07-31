عودة روكيت بونتش بإصدار ألبومها المصغر الثالث

أسعد عبد الكريم: كوريا أعطتني وأخذت مني الكثير
2020-07-31
#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-05
عادت فرقة "بوكيت بونتش" النسائية يوم الرابع من أغسطس بإصدار ألبومها المصغر الجديد الثالث بعنوان "بلو بونتش".
وقالت شركة "أوليم" الترفيهية إن الألبوم الجديد يعكس النضارة فريدة النوع للفرقة، مشيرة إلى أنه يتناسب مع موسم الصيف الحار.
ويضم هذا الألبوم ست أغانى جديدة ، منها أغنية رئيسية بعنوان "زيوسي".
وقد بدأت فرقة "روكيت بونتش" نشاطها الغنائي في العام الماضي بألبومها المصغر الأول بعنوان "بينك بونتش"، وكشفت عن ألبومها المصغر الثاني بعنوان "ريد بونتش" في شهر فبراير الماضي.
2020-07-31
2020-07-31
2020-07-31
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