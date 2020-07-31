إيتزي تعود بالكشف عن أغنية جديدة

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أعلنت شركة "جي واي بي" الترفيهية أن فرقة "إيتزي" النسائية ستعود من خلال الكشف عن أغنيتها الجديدة بعنوان "لا تخجل" يوم السابع عشر من أغسطس الجاري.

وقد حظيت الفرقة بإقبال كبير من الجمهور، حيث حصدت كل الجوائز الممنوحة للفنانين الجُدد منذ انطلاق نشاطها الغنائي في العام الماضي.

وتجاوز عدد مرات مشاهدة مقاطع فيديو موسيقي لثلاث أغاني للفرقة 100 مليون مرة لكل منها.