إيتزي تعود بالكشف عن أغنية جديدة

أسعد عبد الكريم: كوريا أعطتني وأخذت مني الكثير
2020-07-31
#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-05
أعلنت شركة "جي واي بي" الترفيهية أن فرقة "إيتزي" النسائية ستعود من خلال الكشف عن أغنيتها الجديدة بعنوان "لا تخجل" يوم السابع عشر من أغسطس الجاري.
وقد حظيت الفرقة بإقبال كبير من الجمهور، حيث حصدت كل الجوائز الممنوحة للفنانين الجُدد منذ انطلاق نشاطها الغنائي في العام الماضي.
وتجاوز عدد مرات مشاهدة مقاطع فيديو موسيقي لثلاث أغاني للفرقة 100 مليون مرة لكل منها.
2020-07-31
2020-07-31
2020-07-31
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