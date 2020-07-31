طارق بابكر: لم أكن أتوقع أن أعمل معلِّمًا في كوريا الجنوبية

لقاؤنا اليوم مع ضيف خاص من السودان، وهو يعمل في كوريا الجنوبية كمترجم مستقل ومعلِّم مستقل. ضيفنا اليوم هو السيد طارق بابكر، ويحدثنا عن سبب وجود علاقة قوية له مع كوريا الجنوبية.

بدأ السيد طارق حديثه بذكر قصته مع إذاعة الكي بي إس، حيث تواصل مع القسم العربي سابقًا قبل عشر سنوات تقريبًا للحصول على كتاب تعليمي باللغة العربية في أثناء تعلمه للغة الكورية.

يحدثنا السيد طارق أيضًا عن قصة مجيئه ولجوئه إلى كوريا الجنوبية، حيث أصدرت محكمة كورية حكمًا لافتًا للنظر قبل 8 سنوات، قالت فيه إن رفض الحكومة الكورية للجوئه يعد غير عادل. والسبب في لجوئه هو انتماؤه إلى الكنيسة التوحيدية الكورية –أو حركة التوحيد كما يسميها– منذ عام 1994، ثم لما حضر إلى كوريا كطالب وانفصل جنوب السودان عن السودان، خشي من الاضطهاد الذي كان يفرضه النظام الحاكم السابق في السودان، فقرر التقدم والحصول على اللجوء.

كما يحدثنا أيضًا عن التغيير الذي حدث في حياته بعد اعتناقه لفكر "سون ميونغ مون" مؤسس الكنيسة، حيث قال إن حركة التوحيد تضم العديد من أتباع الديانات العالمية، والذي يجمعهم هو فكرة الإيمان بعودة المسيح عليه السلام.

تطرقنا في حوارنا مع الضيف العزيز أيضًا إلى مسألة اللاجئين، وخلافًا للشائع يرى السيد طارق إن الحكومة الكورية تبذل جميع ما في وسعها لدعم اللاجئين واستقبالهم.

تحدثنا أيضًا عن عمله كمترجم وكمعلم وأي المجالين يفضل.

تابعوا معنا ذلك كله في حلقة اليوم من قسم "ضيف على الكي بي إس" من برنامجكم "لقاء الجمعة".