وزير التوحيد الجديد ملتزم بتحسين العلاقات بين الكوريتين

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يبذل وزير التوحيد الجديد في كوريا الجنوبية ، "لي إن يونغ" ، جهودًا نشطة نحو تحسين العلاقات المتعثرة بين الكوريتين. بعد اعتماد تعيينه من قبل الرئيس "مون جيه إن" في يوم 27 يوليو ، بدأ "لي" ولايته على الفور ، دون حفل تنصيب. أظهر زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي قدرته على المضي قدما في السياسات وقاد انتصار فوز الحزب الحاكم في الانتخابات العامة. وكان يشار إليه كمرشح رئيسي لمنصب وزير التوحيد لتنفيذ مشاريع بين الكوريتين معلقة منذ فترة طويلة بشكل فعال





الدكتور "أوه جيونغ – سيوب" من معهد كوريا للوحدة:

عمل "لي" رئيسا للحزب الديمقراطي في الفترة من مايو 2019 إلى مايو 2020. وعمل كعضو في اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد ورئيس اللجنة الخاصة للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين. وقد أبدى العضو البر لماني لأربع دورات برلمانية اهتمامًا كبيرًا بالقضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والتوحيد منذ أن كان طالبًا جامعيًا. ففي عام 1987 ، كان رئيسًا لمجلس الطلاب بجامعة كوريا ، وكذلك رئيسًا للمجلس الوطني لممثلي الطلاب ، الذي كان أكبر مجموعة طلاب جامعيين في البلاد في ذلك الوقت. الآن ، بصفته وزير التوحيد ، أعرب عن التزامه القوي بتحسين العلاقات عبر الحدود ، مما زاد الآمال في حوار أكثر سلاسة بين الكوريتين .





عند تعيين "لي" ، بدأت عملية التعاون بين الكوريتين ، والتي شددت عليها حكومة "مون جيه – إن" باستمرار . وأعرب عن اعتزامه استئناف التبادلات الإنسانية بين الكوريتين على الفور ، قائلا إن مهمته الأولى هي استعادة الحوار مع كوريا الشمالية. وفي أنباء متصلة ، قالت وزارة الوحدة الأسبوع الماضي إنها وافقت على خطة مركز أبحاث خاص لتوصيل إمدادات تبلغ قيمتها حوالي 670 ألف دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية من أجل الوقاية من كوفيد-19 و جهود السيطرة عليه. وتشمل الإمدادات المطهرات والسترات الواقية ومجموعات الاختبار. و يمثل ذلك أول موافقة على شحنة إلى كوريا الشمالية منذ أن أصبح "لي" وزيرا للتوحيد.





الدكتور "أوه جيونغ – سيوب":

تقدم معهد التعاون الاقتصادي بين الكوريتين بطلب للحصول على استثناء من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول كوريا الشمالية لإرسال إمدادات الحجر الصحي وكاميرات التصوير الحراري لاستخدامها في المدارس والموانئ والمستشفيات في مقاطعة شمال بيونغان. وافق "لي" على الشحنة ، لكن الحكومة لم تكشف عن من سيتسلمها. فعلينا الانتظار لنرى ما إذا كانت كوريا الشمالية ستقبل إمدادات المعهد الكوري الجنوبي. فمن خلال الإذن ، أوضح وزير التوحيد الكوري الجنوبي الجديد أن سيول ملتزمة بالحوار مع بيونغ يانغ .





كأول نشاط ميداني الطلق منذ توليه منصبه ، زار لي محطة جيجين في مقاطعة جانغ ون في يوم 31 يوليو. وفي محطة قطار أقصى شمال كوريا الجنوبية على الساحل الشرقي ، ذكر إمكانية استئناف برنامج الجولات السياحية إلفى جبل جيومغانغ في شكل جولات فردية. في اليوم التالي ، حضر حدث المشي في يانغ يانغ في نفس المقاطعة. بعد توليه منصبه كوزير للتوحيد ، أمضى أول عطلة نهاية الأسبوع في مقاطعة جانغ ون ، القريبة من الحدود بين الكوريتين .





خلال اجتماع للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد في 3 أغسطس ، دحض بنشاط حجة أعضاء حزب المعارضة الذين استنكروا ضغط الحكومة من أجل تعديل قانوني لحظر إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية. وانتقد حزب المعارضة الخطوة لانتهاكها حرية التعبير ، لكن" لي" زعم أنها تهدف إلى ضمان سلامة السكان في المناطق الحدودية .





الدكتور "أوه جيونغ – سيوب":

طالبت كوريا الشمالية باستئناف الجنوب لمشروع مجمع كيسونغ الصناعي وبرنامج الجولات السياحية إلى جبل جيومغانغ. يتحول الانتباه إلى كيفية تعامل وزير التوحيد الكوري الجنوبي مع القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين .





فيما يتعلق بخطة الحكومة لحظر توزيع منشورات الدعاية في كوريا الشمالية ، اعترف" لي" بأن الناشطين المدنيين قد يبررون حملة المنشورات في ضوء حرية التعبير. لكنه جادل بأن الحملة ستعرض حياة وسلامة السكان المحليين في المناطق الحدودية للخطر والممتلكات وتعوق العلاقات بين الكوريتين لذا يجب التعامل معها بطريقة قانونية ونظامية. ومع ذلك ، فقد أعرب المجتمع الدولي عن قلقه من أن حظر الحملة قد ينتهك الحق في حرية التعبير ويقيد أيضًا أنشطة الهاربين الكوريين الشماليين والجماعات المدنية. مع أخذ هذه المخاوف في الحسبان ، ينبغي للحكومة الكورية الجنوبية أن تكون حذرة في تشريع وتنفيذ حظر على إرسال مثل هذه المنشورات إلى كوريا الشمالية .





يبدو أن "لي" مصمم على كسر الجمود في العلاقات بين الكوريتين من خلال تحويل ساعة كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى ساعة الكوريتين ، والتي يجب أن تقودها وزارة التوحيد .في حين شدد" لي" على أهمية استعادة الحوار بين الكوريتين والتعاون عبر الحدود يومًا بعد يوم ، سيتعين علينا الانتظار لنرى كيف سترد كوريا الشمالية. يقول محللون إن كوريا الشمالية يمكن أن تقدم رداً إيجابياً ، حيث أنها لا تشعر بالنفور من وزير التوحيد الكوري الجنوبي الجديد .





الدكتور "أوه جيونغ – سيوب":

في 14 يوليو ، قالت إحدى شركات الدعاية الكورية الشمالية إن لديها توقعات كبيرة لمسئولين كوريين جنوبيين ، هما "لي إن يونغ" و"إيم جونغ سيوك". وقالت أيضًا إن هناك اهتمامًا كبيرًا بأفعالهم المستقبلية ، مع الأخذ في الحسبان أن كلاهما انتقد قضية فريق العمل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.. مشددا على الحاجة إلى حلول مبتكرة لعلاقة أفضل بين الكوريتين ، اقترح "لي" تبادل المقايضة على نطاق صغير في المرحلة الأولية من التعاون الاقتصادي عبر الحدود. على سبيل المثال يمكن تبادل، بيرة نهر دايدونغ في كوريا الشمالية أو مياه جبل كومغانغ مع الأرز أو الأدوية الكورية الجنوبية. وقال أيضا إن كوريا الشمالية قد تعوض عن هدمها لمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين من خلال توفير الأرض عند إنشاء مكتب تمثيلي في بيونغ يانغ. بما أن كوريا الشمالية لديها بعض التوقعات بالنسبة للوزير "لي" ، فإن بعض المحللين يأملون في أن تشارك كوريا الشمالية في حوار مع كوريا الجنوبية .





ومع ذلك ، يشير العديد من الخبراء إلى أن تصريحات "لي" حول العلاقات بين الكوريتين غير واقعية إلى حد ما. فبعد زيارته للمقبرة الوطنية في سيول في 30 يوليو ، أخبر الصحفيين أنه يعتقد أن الأشخاص الذين يصرخون من أجل السلام في منتصف الحرب يمكن أن يكونوا أكثر صوابًا ونزاهة. وشدد على أنه في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية الحديث عن الأسلحة النووية والصواريخ ، يتعين على كوريا الجنوبية تعزيز السلام بطريقة أكثر نشاطًا. وقد أدلى بهذه التصريحات عندما سئل عن رأيه في تعليق الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" يوم 27 يوليو ، والذي يصادف الذكرى 67 لهدنة الحرب الكورية عام 1953. في ذلك الوقت ، قال "كيم"، إن أمن كوريا الشمالية ومستقبلها مضمونان بشكل دائم ، وذلك بفضل رادعها النووي الدفاعي .





يقول خبراء إن "لي" قد يرسل إشارة خاطئة إلى كوريا الشمالية ، إذا لم يوجه سوى رسالة حوار وتعاون ، وليس طلب كوريا الشمالية نزع السلاح النووي.





الدكتور "أوه جيونغ – سيوب":

يوافق "لي" ، من حيث المبدأ ، على ضرورة إقامة نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية. لكن من المهم كيف ستتمكن كوريا الجنوبية من نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. من المهم أيضًا كيفية ردع التسلح النووي لكوريا الشمالية عسكريًا. في الواقع ، هذا لا يقل أهمية عن جهود السلام. واصلت كوريا الشمالية تطوير الأسلحة النووية ، في حين عززت الأمم المتحدة العقوبات المفروضة عليها . في هذه الحالة ، من الصعب للغاية تطوير العلاقات بين الجنوب والشمال. إذا ضغطت سيول فقط باتجاه الحوار والتعاون مع بيونغ يانغ وبقيت صامتة بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ، فقد تعتقد كوريا الشمالية خطأ أن كوريا الجنوبية ستغض الطرف عن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية أو أنها ستقدم المساعدة إلى الشمال بغض النظر عن العقوبات الدولية. لذلك ، عند الحديث عن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية ، تحتاج الحكومة إلى ذكر إجراءات محددة لحل القضية النووية وكيفية تطوير كوريا الشمالية نوويًا عسكريًا .





في النصف الثاني من العام ، من المنتظر أن تشهد كوريا الجنوبية عوامل مختلفة يمكن أن تحدد مصير شبه الجزيرة الكورية. بمناسبة الذكرى 75 لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني في 15 أغسطس ، من المتوقع أن يقترح الرئيس "مون جايه –إن"على كوريا الشمالية أن يستأنف الجانبان برنامج لم شمل العائلات المشتتة. تولي الحكومة اهتماما كبيرا بكيفية استجابة كوريا الشمالية للتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. قبل كل شيء ، ستؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر بشكل كبير على المسار المستقبلي للمفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وكذلك العلاقات بين الكوريتين .





الدكتور "أوه جيونغ – سيوب":

من الصعب على الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة المضي قدمًا في الوقت الحالي ، بسبب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة سواء أعيد انتخاب "دونالد ترامب" أو الحزب الديمقراطي بقيادة "جو بايدن" إلى السلطة ، فالعلاقات بين كوريا الشمالية - الولايات المتحدة من غير المرجح أن تحقق تقدما ما لم تنفذ بيونغ يانغ نزع السلاح النووي الكامل. في ظل هذه الظروف ، من الأصعب تعزيز العلاقات بين الكوريتين ، مع تقييد دور حكومة كوريا الجنوبية. يجب على الحكومة أن تبذل جهودًا دبلوماسية لإقناع كوريا الشمالية بتنفيذ نزع السلاح النووي وتسهيل عملية التوصل إلى حل وسط بين الشمال والولايات المتحدة ، في الوقت الحالي ، هذا ما يجب على حكومة كوريا الجنوبية القيام به من أجل إصلاح العلاقات بين الكوريتين .





وزير التوحيد الجديد في كوريا الجنوبية عازم على تحسين العلاقات بين الكوريتين. إن التشكيلة الدبلوماسية والأمنية الجديدة في سيول ، بما في ذلك "لي" ، مكلفة بمهمة جادة لتمهيد الطريق أمام الكوريتين لإعادة تنشيط علاقاتهما المتعثرة وإرساء أسس السلام في شبه الجزيرة المقسمة. نأمل أن تتوصل الحكومة إلى إجراءات محددة لتمكين الكوريتين من أخذ زمام المبادرة في معالجة القضايا الإقليمية ووضع استراتيجية مخططة بعناية لحل القضية النووية .