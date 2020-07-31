الذكرى الحادية والعشرون لجلوس جلالة الملك محمد السادس على العرش

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احتفلت المملكة المغربية يوم الثلاثين من شهر يوليو الماضي بالذكرى الحادية والعشرين لجلوس جلالة الملك "محمد السادس" على العرش وتولي سُلطاته الدستورية.

وكان ذلك لحظة لإحياء التاريخ المشترك الذي يعكس التعايش المثالي بين العرش وأفراد الشعب في مسيرتهم نحو المستقبل، وفرصة أيضا لتقييم ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية والتخطيط للأعمال المستقبلية لمواصلة بناء المغرب الحديث.

وعلى مرير السنين، توطدت الصداقة التقليدية بين المملكة المغربية وكوريا الجنوبية وازدهرت لتصبح علاقات ثنائية ذات منفعة متبادلة.

وحتى في الوقت الذي يعانى فيه العالم من انتشار فيروس كورونا ، أعادت المغرب وكوريا الجنوبية تأكيد وتعزيز التعاون بينهما في المجال الصحي من خلال التبادلات المكثفة التي استفاد منها مواطنو البلدين.

وبهذه المناسبة ، نتقدم بخالص تهانينا وصادق تمنياتنا لجلالة الملك "محمد السادس" بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته وهو يرفل بأثواب الصحة والعافية وعلى الشعب المغربي الصديق بدوام التقدم والرخاء