افتتاح معرض أكسبو كوريا لمنتجات الحلال في سيول

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افتتحت أمس الخميس في مركز المعروضات "كوإكس " بسيول الدورة السادسة لمعرض إكسبو كوريا لمنتجات الحلال تحت شعار "أسبوع طبيعي"، حيث يستمر انعقادها حتى يوم غد السبت.

وجاءت إقامة هذا المعرض بتنظيم مشترك بين الاتحاد الكوري لصادرات الحلال والاتحاد الكوري لدراسات صناعة الحلال، حيث تشارك فيه عدد من الشركات الكورية ذات الصلة بمنتجات الحلال والمؤسسات الخاصة بشهادة الحلال بأجنحتها الخاصة.

وضمن فعاليات المعرض تقام جلسات شرح وتعريف بشهادة الحلال والمؤتمرات المختلفة من أجل تشجيع تبادل المعلومات بين الشركات المشاركة .

وقد وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لأكثر من 40 مشتركا من مختلف الدول، منها ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام، للمشاركة في المعرض، ضمن الجهود الرامية إلى توفير الفرص للشركات الكورية للتقدم إلى سوق الحلال في تلك الدول.

والشيء المثير للاهتمام هو أن مهرجان السياحة والأطعمة للمسلمين يقام تزامنا مع معرض إكسبو كوريا لمنتجات الحلال، بمشاركة عدد من الشركات السياحية والمطاعم.

الجدير بالذكر أن منتجات الحلال كانت تقتصر في البداية على الأطعمة والمواد الغذائية، لكنه تم توسيع نطاقها ليشمل مجالات متنوعة ، منها مستحضرات التجميل والأدوية والسياحة ، بالإضافة إلى الضروريات اليومية.

والجدير بالذكر أيضا أن المسلمين الذين هم الأكثر استهلاكا لمنتجات الحلال ، تبلغ نسبتهم 25% من إجمالي عدد سكان العالم.

إلى جانب هذا، يبلغ معدل الزيادة في عدد المسلمين 18.7% سنويا ، أي أربع أضعاف معدل الزيادة في عدد سكان في العالم، وهو ما سيؤدي إلى زيادة حجم سوق الحلال العالمية.

وفي الواقع، سجلت شركة "سام يانغ" الكورية للمعكرونة السريعة التحضير "راميون" أعلى رقم في صادراتها إلى سوق الحلال في الربع الأول من هذا العام، حيث حصلت على شهادة الحلال عندما بدأت تسوّق منتجاتها في أسواق جنوب شرق آسيا