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يعتبر النادي الكوري في جامعة "زايد" من النوادي النشطة والمعروفة بتنظيم الفعاليات المختلفة على مدار العام الدراسي والتي تسهم في بناء جسور التواصل بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت "موزة خليفة المزروعي" رئيسة النادي الكوري في جامعة "زايد" أن النادي قام بتنظيم العديد من الفعاليات هذا العام، مشيرة إلى تنظيم المهرجان الكوري بحضور وزيرة الثقافة والشباب "نورة الكعبي" رئيسة جامعة "زايد،" ووزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "بارك يانغ أوو".

وأضافت أن النادي يساعد الأعضاء سواء في الجامعة أو خارجها، للاطلاع على الأنشطة والتطور الحضاري المتسارع في كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة وأنماط الحياة والعادات والتقاليد.

وقالت إنه بدورها كطالبة ورئيسة للنادي تقوم بنشر التوعية بأهمية هذه العلاقات وما تأتي به من نتائج ومنفعة للجميع وتزيد من الوعي بأهمية العلاقات بين سيول وأبوظبي.

وبدورها، قالت "موزة سلطان الزعابي" ، مُنَظِّمة الفعاليات في النادي، إن هناك خطة لتوسيع مجال عمل النادي ولتوعية جميع فئات المجتمع بأهمية تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والإمارات، مشيرة إلى مشاركة العديد من المؤسسات الحكومة والخاصة في كثير من الفعاليات، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية وترسيخ ثقافة التسامح التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة.