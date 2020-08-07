الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا وكيفية التعامل مع التغيرات المناخية

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نتيجة للأمطار الغزيرة التي استمر هطولها أكثر من 50 يوما، تعرضت أنحاء مختلفة من البلاد للفيضانات العارمة، مما أسفر عن مقتل وفقدان أكثر من 50 شخصا ونُزُوح أكثر من 7 آلاف شخص من منازلهم، بالإضافة إلى الأضرار المادية الهائلة.

ويرجع السبب في تطويل موسم الأمطار، والأمطار الغزيرة الإقليمية إلى التغيرات المناخية، حيث من الضروري اتخذ التدابير اللازمة والجذرية لمواجهة الكوارث الطبيعية.

ويتميز مناخ هذا الصيف بهطول الأمطار المتواصلة ، والأمطار الغزيرة الهابطة في مناطق معينة خلال فترة وجيزة وبشكل مكثف.

وكانت الأمطار الغزيرة قد هبطت في المناطق الوسطى من البلاد ، حيث تراوح المتوسط اليومي من حجم هطول الأمطار بين 50 ميللمترا و100 ميللمتر.

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت البلاد للعديد من الانْزِلاقات الأرضية بسبب استمرار هُطُول الأمطار الغزيرة لمدة طويلة .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هطول الأمطار سيستمر حتى غد الأحد ، وهو ما يعنى أن موسم الأمطار لهذا العام يمتد لمدة 52 يوما، محطما بذلك الرقم القياسي الذي تم تسجيله عام 2013.

بهذا، تشهد كوريا الجنوبية أطول موسم أمطارعلى الإطلاق في تاريخها.

وأرجع الخبراء السبب في استمرار موسم الأمطار لمدة طويلة وهطول الأمطار الغزيرة إلى درجات الحرارة العالية غير الطبيعية في القطب الشمالي نتيجة لظاهرة التغيرات المناخية.

وعادة في موسم الصيف، يتجه الضغط الجوي المرتفع في شمال المحيط الهادئ إلى الشمال، وتحل محله جبهة الأمطار التي تتسبب في هطول الأمطار في شبه الجزيرة الكورية.

ولكن بسبب درجة الحرارة العالية غير العادية في القطب الشمالي الناجمة عن التغيرات المناخية ، ضَعُفَ تَدَفُّق التيار النَّفَّاث، مما أدى إلى هُبُوب الرياح الباردة القادمة من القطب الشمالي نحو الجنوب.

وبسبب هذه الرياح الباردة، لم يتمكن الضغط الجوي المرتفع من التوجه إلى الشمال، بل شكل جبهة ثابتة ذات كمية مكثفة من الأمطار فوق شبه الجزيرة الكورية.

ويقول بعض الخبراء إن موسم الأمطار هذا العام يختلف عما كان عليه سابقا نتيجة للتغيرات المناخية ، لكن تعامل الحكومة الكورية مع الأمطار الغزيرة والفيضانات لم يتغير، وهو ما تسبب في تعرض البلاد لخسائر كبيرة.

من جهة ثانية، ادَّعَى الحزبُ الديمقراطي الحاكم أن البِرَكَ المسدودة للرَّيِّ التي تم بناؤها ضمن مشروع تطوير الأنهار الأربعة هي السبب الرئيسي لتعرض البلاد لخسائر كبيرة من الفيضانات، فيما أكدت الأحزاب المعارضة أن تلك البِرَكَ المسدودة قد ساعدت على تخيفيف الخسائر، مشيرة إلى أن مشاريع بناء محطات صغيرة لتوليد الطاقة الشمسية في المناطق الجبلية والتي نفَّذَتْهَا الحكومة، تسببتْ في حدوثِ الانزلاقات الأرضية.

ومن جانبها، كشفت منظمة "غرينبيس" ، وهي منظمة بيئية غيرحكومية، عن نتائج محاكاتها التي تشير إلى احتمال غرق حي "هيه أون ديه" بمدينة بوسان ومطار "إنتشون" الدولي في كوريا الجنوبية تحت مياه البحر عام 2030 ، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية.