الخطة الدفاعية متوسطة المدى للجيس الكوري الجنوبي

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها وضعت خطة دفاعية متوسطة المدى تهدف إلى تحسين قدرة الجيش الكوري الجنوبي على الاستطلاع والمراقبة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، واستعدادا لنقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية.

وبموجب هذه الخطة، ستقوم الوزارة بضخ 300.7 تريليون وون اعتبارا من العام القادم وعلى مدى 5 سنوات ، حيث سيتم زيادة الميزانية الدفاعية بمتوسط 6.1% سنويا لتصل ميزانية عام 2024 إلى 63.6 تريليون وون ، بعد أن كانت 50.5 تريليون وون هذا العام.

ومن بين أهداف الخطة الدفاعية التي تثير الانتباه، رفع القدرة الصاروخية للجيش الكوري الجنوبي لمواجهة تهديدات المدفعيات الكورية الشمالية بعيدة المدى.

والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قامت بنشر أكثر من ألف وحدة من المدفعيات في المناطق الشمالية القريبة من الحدود مع الجنوب، منها 330 من المدفعيات ذاتية الدفع التي يصل مداها إلى 54 كيلومترا ويصل عيارها إلى 170 ميللمترا، وقاذفات الصواريخ المتعددة التي يصل مداها إلى 60 كيلومترا ويصل عيارها 240 ميللمترا، وهما تستهدفان عاصمة كوريا الجنوبية سيول وضواحيها.

وللتعامل مع التهديدات المدفعية والصاروخية من كوريا الشمالية ، يخطط الجيش الكوري الجنوبي لتطوير النسخة الكورية من نظام "القُبَّة الحديدية" ليتم من خلاله نشر الصواريخ الاعتراضية في مناطق متفرقة لتدمير صواريخ مطلقة من قاذفات الصواريخ المتعددة الكورية الشمالية في طريقها إلى أهداف، حيث من المتوقع أن يتم نشر هذا النظام قبل عام 2030.

أما بالنسبة لتحسين القدرة على الاستطلاع والمراقبة فسيقوم الجيش الكوري الجنوبي بنشر المزيد من رادارات الإنذار المبكر ذات مسافة تغطية أطول، والرادارات المجهزة في مدمرة "إيجيس"، وصواريخ "باتريوت"، وصواريخ أرض جو متوسطة المدى، وغيرها من الصواريخ الاعتراضية.

كما يخطط الجيش الجنوبي لإنشاء نظام لجمع معلومات الإشارات الجوية، ليتم من خلاله مراقبة الإشارات الجوية في شبه الجزيرة الكورية ، خاصة في منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية.

وسيقوم أيضا بتطوير قمر تجسس عسكري صغير الحجم باستخدام صاروخ يعمل بالوقود الصلب.

إلى جانب هذا، سيتم بناء ناقلة طائرات خفيفة تصل حمولتها إلى 30 ألف طن ، لتحمل على متنها أكثر من 10 مقاتلات من طراز "إف-35 بي" تقلع وتهبط عموديا، حيث سيتم التصميم المبدئي حتى نهاية هذا العام، ليتم نشرها في أوائل عام 2030.

كما كشفت الوزارة عن خطتها لبناء غواصة مزودة بصواريخ باليستية تصل حمولتها 4 آلاف طن، وتعمل بالطاقة النووية.