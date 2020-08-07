آخر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الاقتصاد الكوري

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كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء الماضي عن تقرير حول "الاقتصاد الكوري لعام 2020" رفعت فيه توقعاتها بمعدل نمو الاقتصاد الكوري لهذا العام إلى سالب 0.8% بعد أن توقعت في تقريرها السابق في شهر يونيو الماضي أن يتراجع الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2%.

وسبق أن كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر يوليو الماضي عن تقارير منفصلة حول النمو الاقتصادي في 3 دول أخرى، توقعت فيها التراجع في الولايات المتحدة بنسبة 7.3% ، وسلوفينيا ب7.8%، واليونان ب8%.

واستندت توقعات المنظمة بنمو الاقتصاد الكوري على افتراض أنه لن يتعرض العالم لموجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، حيث توقع التقرير أن ينكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 2% إذا كان ذلك الافتراض سيكون أمرا حقيقيا.

وأشارالتقرير إلى أنه يتوقع أن يشهد الاستهلاك المحلي تراجعا بنسبة 3.6% ، والاستثمار زيادة بنسبة 2.9%، فيما ينخفض حجم الصادرات الكورية بنسبة 5.7%.

ويمكن تفسير ما جاء في التقرير بأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتقد أن الاقتصاد الكوري سيظهر اتجاها أفضل مما توقعته سابقا.

وفي الواقع، شهدتْ كوريا الجنوبية انكماشًا في مُعَدَّل النمو الاقتصادي بنسبة 3.3% في الربع الثاني من هذا العام، مسجلة بذلك أحسن إنجاز من بين الدول الرئيسية ، باستثناء الصين التي سجلت انتعاشا بنسبة 11.5%، فيما تراوحت معدلات النمو في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسيا وإيطاليا وإسبانيا بين سالب 9.5% و18.5%.

كما توقع تقرير المنظمة أن يصل مستوط معدلات النمو الاقتصادي لـ37 دولة عضوا في المنظمة لهذا العام إلى سالب 7.5%.

وأرجعت المنظمة السبب في توقعاتها الإيجابية بأداء الاقتصاد الكوري إلى قدرة كوريا الجنوبية العالية على مكافحة فيروس كورونا، قائلة إن كوريا تعد واحدة من أكثر دول العالم نجاحا في منع انتشار فيروس كورونا دون إغلاق حدودها.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكورية لمكافحة فيروس كوريا كانت مناسبة وسريعة، مما أسهم في تراجع أقل في معدل النمو الاقتصادي وخسارةٍ أقل في التوظيف مقارنةً بالدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما قيم تقرير المنظمة إيجابا للسياسات المالية التوسعية للحكومة الكورية وإجراءاتها لتحقيق الاستقرار في السوق المالية.

ومن جانبه، قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم إعداده بتقييم موضوعي من منظور متوازن.

وبالرغم من التوقعات الإيجابية لهذا العام، يظل عدم اليقين للاقتصاد الكوري قائما، لأنه يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي الكوري في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3.3%، بعد أن كانت هذه النسبة 1.3% في الربع الأسبق.

إلى جانب هذا ، بلغ عدد العاطلين عن العمل مليونا و228 ألف شخص، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ بدء التسجيلات عام 1999، وزاد الطين بلة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات ضربت البلاد في الآونة الأخيرة، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الكوري.

والأسوأ من ذلك هو أن هناك احتمالا لإعادة انتشار فيروس كورونا ، وأن الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مازالت قائمة.