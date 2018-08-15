تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أن كوريا الشمالية لديها على الأرجح أجهزة نووية مصغرة

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يشير تقرير حديث للأمم المتحدة إلى احتمال أن تكون كوريا الشمالية قد طورت رؤوسًا نووية مصغرة لتثبيتها على صواريخ باليستية. نقلا عن تقرير قدمته لجنة خبراء إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية في يوم 3 أغسطس ، قالت رويترز إن عدة دول تعتقد أن كوريا الشمالية ربما طورت أجهزة نووية مصغرة لتناسب الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية. ويشير التقرير أيضًا إلى أن التجارب النووية الستة السابقة لكوريا الشمالية قد ساعدت البلاد على الأرجح في تطوير أجهزة نووية مصغرة .

افترضت سلطات الاستخبارات الأمريكية ومعاهد البحوث الأجنبية بالفعل أن كوريا الشمالية قد أمنت تكنولوجيا تصغير الأسلحة النووية. لكن هذه المرة ، يقول العديد من المحللين إنه من المهم ذكر هذا الاحتمال في الوثيقة الرسمية للأمم المتحدة.





مدير شبكة السلام "تشونغ ووك –سيك ":

بالإضافة إلى التطوير المحتمل لكوريا الشمالية للرؤوس الحربية النووية المصغرة ، يقول التقرير إن إحدى الدول زعمت أن النظام الكوري الشمالي قد يسعى إلى مزيد من تطوير التصغير لتطوير أنظمة رؤوس حربية متعددة. يحتوي تقرير الأمم المتحدة على معلومات وآراء العديد من الدول ، لذلك فهو يعتبر أكثر موثوقية من تقييمات المعاهد الخاصة. بينما كان يُشتبه في قيام كوريا الشمالية ببناء رؤوس حربية نووية أصغر من قبل ، يقول التقرير الأخير إنه من المحتمل جدًا أن تكون كوريا الشمالية قد وصلت بنجاح إلى مستوى التصغير .





لتركيب رأس نووي على صاروخ ، يجب تقليل وزنه إلى أقل من 1 طن. يعتبر تصغير رأس حربي نووي أحد العناصر الرئيسية لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات بجانب ما يسمى بتكنولوجيا "إعادة الدخول" ، والتي تعد مطلوبة لإعادة صاروخ باليستي مسلح نوويًا إلى الغلاف الجوي. إذا كانت دولة ما مزودة برؤوس حربية نووية صغيرة ووسائل إيصال مثل الصواريخ بعيدة المدى ، فيمكن اعتبارها دولة تمتلك أسلحة نووية . في مؤتمر صحفي في أغسطس 2017 ، حدد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" الخط الأحمر الذي لا ينبغي على كوريا الشمالية تجاوزه على أنه استكمال صواريخ باليستية عابرة للقارات وتسليحها عن طريق وضع رأس نووي عليها .





مدير شبكة السلام "تشونغ ووك –سيك ":

في الماضي ، كانت القنابل النووية تُحمل عادةً بواسطة القاذفات الاستراتيجية. تستغرق العملية وقتًا وتتعرض الطائرات لخطر إسقاطها. مع مرور الوقت ، ظهرت الرؤوس الحربية النووية المتزايدة على الصواريخ كبديل مفضل. في عام 1957 ، نجح الاتحاد السوفيتي السابق في تركيب رأس حربي نووي على صاروخ باليستي عابر للقارات لأول مرة في العالم. هذه تقنية معقدة للغاية. يتعين أن يكون الرأس الحربي قويًا بما يكفي لتحمل الحرارة والضغط الشديدين عند دخول الغلاف الجوي مرة أخرى. يعني الرأس الحربي القوي رأسًا ثقيلًا ، لكن من الصعب تحليق الرأس الحربي الثقيل فوق صاروخ. لذا ، فإن جعل الرؤوس الحربية صغيرة بما يكفي لتثبيتها على الصواريخ الباليستية هو تقنية مهمة ، والتي تحدد ما إذا كانت الدولة دولة نووية .





عندما مضت كوريا الشمالية في تجربتها النووية الخامسة في عام 2016 ، زعمت أنها أجرت بنجاح تجربة انفجار رأس حربي نووي. في 29 نوفمبر عام 2017 ، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا من مستوى الصواريخ البالستية العابرة للقارات معروف باسم هواسونغ -15 . في ذلك الوقت ، أعلنت الدولة أنها حققت إنجازًا تاريخيًا من خلال استكمال قوتها النووية وزعمت أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات قادر على إيصال رأس نووي ثقيل الحجم. في الوقت الحاضر ، يُعتقد على نطاق واسع أن كوريا الشمالية أقرب إلى استكمال تكنولوجيا جعل الرؤوس النووية أصغر حجما وأخف وزنًا. لكن يُفترض أن كوريا الشمالية لم تؤمن بعد تكنولوجيا لمنع رأس حربي من الاحتراق عند إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي .





مدير شبكة السلام "تشونغ ووك –سيك ":

أجرت كوريا الشمالية ست تجارب نووية حتى الآن. حدثت التجربة الأولى في أكتوبر 2006 والأخيرة في سبتمبر 2017 في شكل اختبار قنبلة هيدروجينية. مع تكرار الاختبارات ، أصبحت القوة التفجيرية أقوى ، مع تحسين تقنية المفجر. وهذا يعني أن كوريا الشمالية تقترب من تصغير حجم الرؤوس الحربية . في عام 2017 ، توقعت سلطات المخابرات الأمريكية أن تنجح كوريا الشمالية في تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات برأس حربي نووي في غضون ستة أشهر. لكن خلال القمة الأولى بين زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ- أون" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو 2018 ، وعد "كيم" بتعليق اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. لذلك ، اعتقدت سلطات المخابرات الأمريكية أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكوريا الشمالية لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات مسلح نوويًا. من ناحية أخرى ، افترضت وكالة دفاع أمريكية مسؤولة عن نظام الدفاع الصاروخي أن تطوير كوريا الشمالية للصواريخ البالستية العابرة للقارات كان وشيكًا. كانت هناك تنبؤات مختلطة حتى داخل الولايات المتحدة .





إذن ، كيف سيؤثر امتلاك كوريا الشمالية لرؤوس نووية أصغر على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان؟ تمتلك كوريا الشمالية صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وصواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ باليستية عابرة للقارات بمدى يصل إلى حوالي 10 آلاف كيلومتر قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة . أثناء اختبار إطلاق تلك الصواريخ ، أظهرت كوريا الشمالية قدراتها في توصيل الأسلحة. . يمكن نشر صواريخها المزودة برؤوس نووية ، بمجرد اكتمالها ، في قتال فعلي . فيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة الأخير حول احتمال تطوير كوريا الشمالية لأجهزة نووية مصغرة ، أعربت الإدارة الأمريكية عن مخاوفها بشأن تهديدها المحتمل للبر الرئيسي للولايات المتحدة .





مدير شبكة السلام "تشونغ ووك –سيك ":

الولايات المتحدة ستنظر إلى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تمتلكها كوريا الشمالية برؤوس نووية على أنها تهديد. كما سيتم تثبيطها عن القيام بأي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية ، لاعتقادها أن مثل هذا العمل قد يسبب ضررًا كبيرًا للولايات المتحدة نفسها. علاوة على ذلك ، كان حظر الانتشار النووي أحد المبادئ الدبلوماسية المهمة لواشنطن. تعهدت الولايات المتحدة بمنع كوريا الشمالية من امتلاك أسلحة نووية على مدار الثلاثين عامًا الماضية. لكن كل جهودها ستثبت أنها عقيمة إذا نجحت بيونغ يانغ في تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات برؤوس نووية .





في غضون ذلك ، أعربت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية عن وجهة نظرها بشأن قدرات كوريا الشمالية لتصغير الرؤوس النووية. في إفادة دورية في 4 أغسطس ، قال نائب المتحدث باسم الوزارة "مون هونغ سيك" إن كوريا الشمالية على ما يبدو أحرزت تقدمًا كبيرًا في قدرتها على تصغير الرؤوس الحربية النووية. وقال أيضًا إن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية وأن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تحافظ على نظام تعاون وثيق. فكيف ينبغي على حكومة سيول الاستعداد لقدرات كوريا الشمالية المتقدمة في مجال الأسلحة النووية؟.





مدير شبكة السلام "تشونغ ووك –سيك ":

لقد ضمنت كوريا الجنوبية بالفعل الردع ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية على مستوى كبير. من المهم الحفاظ على الردع وإدارته بشكل مناسب. لا تشعر كوريا الجنوبية حقًا بالتهديد من قبل الدول التي تمتلك أسلحة نووية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا ، ليس لأنها تفتقر إلى القدرات النووية ولكن كوريا الجنوبية تحافظ على علاقات جيدة مع تلك البلدان. وبالمثل ، فمن الضروري لسيول أن تبذل جهودًا لتحسين العلاقات بين الكوريتين وكذلك العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. يجب أن تركز كوريا الجنوبية على تهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية السلام المعلقة في شبه الجزيرة الكورية والمفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة .





يقول العديد من المحللين إن كوريا الشمالية قد خصصت بعض الوقت لتعزيز قدراتها النووية ، في حين أن محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة قد توقفت منذ عام 2018. من الضروري بذل جهود أكبر للتحليل والاستعداد لمواجهة ما يبدو أنها تهديدات كورية شمالية نووية وصاروخية متزايدة.